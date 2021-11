Solidarietà e impegno sociale: CNA Pensionati di Asti organizza uno spettacolo teatrale a scopo benefico

Domenica 7 novembre, alle 17.15, a Villanova d’Asti, presso il salone della Casa del Pellegrino in via S. Giovanni Bosco 29, la CNA Pensionati di Asti, con il patrocinio del Comune di Villanova d’Asti, organizza un pomeriggio teatrale a favore della Caritas Parrocchiale di Villanova d’Asti, cui andranno tutti i fondi raccolti ad offerta libera.

Lo spettacolo verrà offerto dalla Compagnia ‘dla Baudetta che metterà in scena “…E chi non ride in compagnia”, raccolta di scenette in piemontese. La “Compania ‘dla Baudetta” è nata oltre 30 anni fa e si candida ad essere la compagnia amatoriale più longeva dell’astigiano.

Il gruppo, negli anni, ha rappresentato commedie dialettali e brevi “pièces” o scenette, animazioni di strada, rievocazioni storiche.

L’impegno della “Baudetta” si abbina sempre al divertimento, perché la compagnia recita con il fine di divertirsi e divertire. Il filone preferito è quello comico surreale. I testi, solitamente scritti dagli attori medesimi, si ispirano a storie di vita quotidiana e a curiosi episodi. La lunga carriera ha fruttato alla compagnia diversi riconoscimenti, ma il premio più gradito è sempre quello di riuscire a guadagnarsi ogni volta gli applausi del pubblico divertito.

La CNA Pensionati di Asti conferma il suo impegno di solidarietà “Abbiamo deciso di devolvere il ricavato alla Caritas Parrocchiale di Villanova d’Asti che si è distinta durante la pandemia nell’assistenza alle famiglie in difficoltà – commenta Pietro De Santis, Presidente CNA Pensionati di Asti – grande o piccola che sia, ogni donazione può fare la differenza e rappresentare un gesto di solidarietà nei confronti di chi si è trovato in prima linea durante questi mesi difficili”