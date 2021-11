Si conclude il ciclo del Mag 4 Piemonte “Finanz(i)a cosa?” con l’incontro sulla sovranità alimentare

Terzo ed ultimo incontro organizzato da MAG 4 Piemonte del ciclo “Finanz(i)a cosa?” mercoledì 24 novembre ore 18,30 a Torino, via Baltea 3 dal titolo: ‘La sovranità alimentare. Mangiare è un atto agricolo”.

Il diritto di ogni popolo alla propria sovranità alimentare e la pratica dell’agricoltura contadina saranno le riflessioni condotte da Fabrizio Garbarino della Cooperativa La Masca di Roccaverano e socio ARI (Associazione Rurale Italiana) con l’apporto di AIAB (Associazione per l’Agricoltura Biologica).

Numero massimo di partecipanti 50. Prenotazione consigliata scrivendo a info@mag4.it Se i posti non saranno esauriti, sarà possibile partecipare anche senza prenotazione. Sarà possibile in ogni caso seguire gli incontri in diretta all’indirizzo https://meet.jit.si/IncontriMAG4 Trovate l’evento anche sulla pagina Facebook della Cooperativa Della Rava e Della Fava, socia della Cooperativa Mag 4 Piemonte e riferimento per uno sviluppo sul nostro territorio di una finanza di una finanza etica e mutualistica.

