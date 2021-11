Scuola e disabilità prima e durante il Covid: un incontro online per le scuole astigiane

Martedì 3 dicembre dalle ore 10 alle 11, su piattaforma online messa a disposizione dal Centro Servizi Volontariato Asti Alessandria(CSVAA), si terrà un momento di riflessione, dedicato alle scuole di ogni ordine e grado della Città di Asti, sulle difficoltà e gli ostacoli incontrati a causa del Covid, che sono stati ancora più complessi per gli studenti con

disabilità.

Parteciperanno all’incontro il sindaco Maurizio Rasero, le assessore Mariangela Cotto e Elisa Pietragalla e Roberto Giolito, dirigente settore Politiche Sociali Istruzione e servizi educativi, presenterà il “Concorso di Idee” e introdurrà il tema della discussione.

Anche quest’anno in occasione della Giornata Internazionale delle Persone con disabilità del 3 dicembre 2021, nonostante le difficoltà correlate all’emergenza sanitaria in corso, il Settore Politiche Sociali Istruzione e Servizi Educativi ha voluto creare un evento in coprogettazione con le associazione e le realtà cittadine, che si occupano a vario titolo di tematiche legate alla disabilità e all’inclusione. Gli insegnanti e gli studenti che vorranno partecipare all’incontro online potranno rivolgersi al proprio Istituto Scolastico per avere indicazioni sulla scheda di adesione.

L’incontro è propedeutico alla partecipazione al “Concorso di idee”. “Una caratteristica che distingue una scuola di qualità, è l’attenzione all’inclusione – dichiarano il sindaco Maurizio Rasero e l’assessora Mariangela Cotto – Il Concorso di idee dedicato alle scuole del territorio che verrà presentato il prossimo 3 dicembre, promosso dal Settore Politiche Sociali Istruzione e Servizi educativi, è un ottima opportunità per veicolare un messaggio efficace per un’inclusione sempre più vera e condivisa”.