Scoperta una coltivazione di marijuna su un terrazzo nel centro storico di Moncalvo

Sarà stata l’ottima esposizione al sole o l’anonimato garantito dal terrazzo di un appartamento da tempo disabitato in un palazzo del centro storico di Moncalvo, così due giovani moncalvesi hanno deciso di coltivare in vaso i loro preziosi semi di Cannabis Indica.

E’ cominciato un viavai della coppia sul terrazzo per irrigare le piante in coltivazione, concimarle e, una volta giunte a maturazione, tagliare le inforescenze per farle essiccare, questo movimento non è sfuggito ai militari della Stazione Carabinieri di Moncalvo che hanno deciso di intervenire procedendo ad un perquisizione del terrazzo e del piccolo magazzino presente.

L’intervento ha avuto esito positivo, sono stati trovati più di 500 grammi di marijuana e materiali per la sua coltivazione e per il confezionamento delle dosi.

Il successivo esame in caserma delle infiorescenze, mediante i narcotest in dotazione alle Forze di Polizia, hanno perso di individuare una buona percentuale di sostanze psicoattive (THC) vietate dalla normativa in materia di stupefacenti.

Pertanto la coppia, due giovani non ancora trentenni di Moncalvo, sono stati denunciati in concorso per detenzione ai fini di spaccio disostanze stupefacenti.