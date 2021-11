Santo Stefano Belbo per le pari opportunità e contro la violenza sulle donne

“Interrompiamo il silenzio, indossiamo la libertà” è l’appuntamento organizzato dal Comune di Santo Stefano Belbo e la sua Commissione per le pari opportunità di genere, con la Fondazione Cesare Pavese e l’associazione Mai+Sole (Centro Antiviolenza Donna), in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Un evento che si terrà sabato 27 novembre alla Biblioteca Civica Cesare Pavese, nella chiesa dei SS. Giacomo e Cristoforo a Santo Stefano Belbo. Alle 16 avrà inizio il dibattito sul tema con la sindaca Laura Capra [nella foto], con Alexa Bevione, presidente della Commissione comunale per le Pari Opportunità di genere, e con Adonella Fiorito, presidente dell’Associazione Mai+Sole. Alle 17 “Hai presente Liam Neeson?”: dialogo tra Roberta Lepri, autrice del libro, e Daniela Bussi referente della biblioteca civica.

L’ingresso è libero su prenotazione telefonando al numero 0141840894 oppure scrivendo a biblioteca@fondazionecesarepavese.it.