Santa Alleanza tra i catechisti di Gabiano e Mombello Monferrato

Iniziato il nuovo anno catechistico nelle Parrocchie di Gabiano e Mombello, con grande disponibilità dei catechisti e delle famiglie dei ragazzi.

Il Parroco don Carlo Pavin, nel corso dell’incontro preliminare on-line con i genitori ha presentato il gruppo dei catechisti di Gabiano e Mombello che, insieme, costituiscono il “Gruppo Catechisti

Ga-Mo”, prendendo simpaticamente spunto dalle iniziali dei due paesi.

Ecco i loro nomi: Maria Gabriella Coppo, Giuseppe Puma (Puccio), Maria Rosa Dughera, Edi Trentin, Mirella Rustico, Daniela Masoero, Barbara Poggio.

Tutti gli incontri di catechismo si tengono nei locali dell’oratorio “S. Filippo Neri” di Gabiano: il giovedì pomeriggio dalle ore 16,30 alle ore 17,30 sono coinvolte le classi 4^ e 5^ primaria. Due gli appuntamenti del venerdì pomeriggio: dalle ore 15 alle ore 16 le classi della scuola secondaria di I grado, mentre le classi 2^ e 3^ primaria si ritrovano dalle ore 17 alle ore 18; al termine, merenda e attività oratoriale per tutti i gruppi.

Don Carlo ha predisposto, con cadenza quindicinale, un percorso di formazione e confronto biblico e catechetico rivolto ai suoi collaboratori: un modo per approfondire adeguatamente la Parola di

Dio, offrendo gli strumenti più adatti per la catechesi dei bambini e dei ragazzi.

Il “Ga-Mo” si presenta come un gruppo collaborativo e piuttosto affiatato, condizione ottimale per assolvere con gioia il delicato compito di catechista.