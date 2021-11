Riceviamo e pubblichiamo.

Il Sindaco di Costigliole Enrico Alessandro Cavallero, l’assessore all’agricoltura Alessandro Borio e l’assessore al commercio Laura Bianco ideatori di rosso barbera a qualche giorno dalla chiusura della manifestazione espongono un bilancio di 4 giorni di un evento che ha visto un affluenza di pubblico senza precedenti per una manifestazione organizzata nel paese .

Dati che sono confortanti anche perché ci si è attenuti al rigido rispetto del piano di sicurezza per il castello e delle norme anti covid che ci hanno addirittura costretto a sospendere le prenotazioni dei visitatori e le adesioni dei produttori che negli ultimi giorni prima dell’evento sono aumentati in modo esponenziale .

di 29 Galleria fotografica RossoBarbera 2021 - Costigliole d'Asti









I produttori provenienti da tutto il Piemonte e la Lombardia erano 202 e le etichette esposte erano 432. tutti presenti i vini dell’associazione produttori del barbera di Costigliole (45 aziende locali associate) . La nuova associazione da quest’anno con la cantina dei vini è stata anche partner del Comune della manifestazione.

I numeri di rosso barbera hanno sancito di fatto, ma lo era già nel 2019 (146 produttori ) che quello costigliolese è il più grande banco d’assaggio di vino barbera mai realizzato .

Dati importantissimi sono pervenuti da uno studio richiesto dal Comune al Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari dell’università di Torino che collocano Costigliole come il principale Comune vitato della Provincia 1098,73 ha; Costigliole è anche il Comune con più superficie investita a barbera in assoluto al mondo 567,5 ha; il più elevato anche il numero delle aziende agricole presenti sul territorio comunale , ben 266.

Per questi motivi , tenendo in considerazione la storia enologica millenaria racchiusa nel castello e sulle colline del comune di Costigliole il paese si pone a pieno titolo come capitale mondiale della barbera che è anche il vino piemontese più bevuto al mondo.

Sono stati interessanti , di assoluto livello e molto seguiti grazie alla presenza di importanti relatori i convegni sui cambiamenti climatici e enoturismo 4.0 che hanno visto anche la partecipazione di produttori di vino provenienti dalle principali aree viticole del mondo: Borgogna, Champagne, Bordeaux, Rodano, Sonoma Valley (USA), Langhe, Toscana, Sicilia, Trentino, Austria e Spagna, dell’assessore all’agricoltura della Regione Piemonte marco Protopapa, la senatrice Susy Matrisciano presidente della commissione lavoro , l’On. Andrea Giaccone , il vice presidente della regione Fabio Carosso, il magnifico rettore del politecnico di Torino Guido Saracco , il Presidente della fondazione Cassa di risparmio di Asti Mario Sacco, il direttore della coldiretti Diego Furia , il presidente della Provincia Paolo Lanfranco, tanti sindaci del barbera e molti altri . Sono stati molto apprezzati gli eventi musicali e di folclore , le esibizioni degli sbandieratori di rosso barbera, del gruppo storico degli asinari e il concerto del soprano Lidia nella serata di chiusura . Apprezzato anche il food preparato dai volontari , nel cortile del castello si potevano degustare antipasti tipici piemontesi e i gustosissimi ravioli del plìn .

Altro dato importante tutti i ristoranti del paese e le strutture ricettive hanno registrato durante i giorni di rosso barbera il tutto esaurito .

Nella serata di chiusura il Sindaco a nome dell’amministrazione comunale ha ringraziato tutti gli sponsor e i collaboratori di rosso barbera quest’anno è anche iniziata una collaborazione con la fiera internazionale del tartufo di Alba e ha voluto riconoscere con la consegna di una targa, il ruolo di Mariuccia Borio che in tanti anni ha contribuito in modo determinante a far conoscere e a valorizzare il nome della barbera di Costigliole e del suo territorio nel mondo .

Una targa è stata consegnata anche al veterano dei vignaioli costigliolesi Renato Ronzano che con i suoi 92 anni continua ancora il suo lavoro nell’azienda di famiglia.

Un’altra targa è stata consegnata anche al produttore più giovane dell’associazione produttori costigliolese Davide Ghione .

Soddisfazione anche per l’assessore al commercio del comune Laura bianco , che è riuscita a coinvolgere tutte le attività economiche del paese oltre 30 ,che per l’occasione hanno allestito le loro vetrine per l’evento rosso barbera .

Sindaco Enrico Alessandro Cavallero