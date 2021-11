ROSSI ROSA GLI ARTIGIANI DEL NATALE

Il presepe è una tradizione che oggi troviamo in molte parti del mondo in Paesi cattolici. Nato da S.Francesco d’Assisi di ritorno dalla Terra Santa e allestito a Greccio, si è diffuso nei secoli conservando intatto il proprio significato: rievocare la nascita di Gesù.

Su impulso di questo, il presepe entra nelle Chiese e si affianca anche alla tradizione artigiana e artistica nella realizzazione ma è alla fine dell’Ottocento, inizi del Novecento che le case italiane lo accolgono al loro interno.

Sia che il Natale si trovi alle porte o manchino ancora mesi, il pensiero di creare un angolo speciale nella casa riservato al tradizionale Presepe da allora è sempre vivo. Ma spesso non è facile trovare nei negozi gli elementi che lo rendono unico nei dettagli tanto da definirlo il più bel presepe mai realizzato.

Rossi Rosa da anni è nel settore della vendita degli articoli natalizi distinguendosi per la ricercatezza e la particolarità dei prodotti che offre ai propri clienti.

E’ una realtà importante del settore che si è fatta conoscere con la sua azienda familiare e un lavoro tramandato da padre in figlio a tutte le persone che amano il Natale, amano creare il proprio presepe costruendo paesaggi fai da te con capanne di legno, fontane, ruscelli, cascate, mulini, casette, botteghe e miniature della natività.

Non solo Rossi Rosa aiuta a creare un tipico presepe napoletano, ambientato nella Napoli del 700, ma anche il tradizionale presepe che tutti sono abituati ad allestire e a scegliere tutti gli accessori che possono rendere unico l’angolo riservato al Natale.

L’Azienda affonda le sue radici nella tradizione essendo il fondatore di origini napoletane perciò sensibile alla tradizione del Presepe. Un amore e una passione tramandata ai propri figli che stanno portando avanti l’attività con la stessa cura e professionalità del padre a distanza di anni.

Essere artigiani significa creare con le proprie mani, costruire e trasferire all’oggetto la propria passione e in questa particolare Azienda trovi questa atmosfera e questo tipo di lavorazione.

MINIATURE DI QUALITA’ E LA BELLEZZA DEI DETTAGLI

Da Rossi Rosa il cliente trova tutto l’occorrente per creare l’atmosfera natalizia che cerca ogni anno nei mercatini di natale, nelle chiese e nelle case delle famiglie.

Il cliente sceglie tra tante soluzioni gli accessori adatti alla realizzazione di presepi facendogli trovare quello che cerca per le sue creazioni natalizie.

Liberare la propria creatività di fronte ad un’offerta così ampia è facile e appagante.

Per Chi vuole un presepe in movimento rinunciando alla classica staticità offre prodotti in movimento come il laghetto dei cigni, il gregge con il pastore, la macina che gira con l’asinello, ogni mestiere e ogni figura possono muoversi, i forni e i fuochi si accendono, dalle fontane e dalle cascate scende acqua, tutto può animarsi trasformando magicamente il paesaggio.

Oltre alle capanne ci sono case in stile arabo, personaggi in resina, e presepi già completi con luci e dettagli curati.

Da Rossi Rosa si crea questo mondo per il cliente con la convinzione che il Presepe rappresenti per tutti una tradizione importante e, attraverso esperti artigiani, offre al cliente un prodotto unico e duraturo nel tempo nel maggior rispetto della migliore qualità al prezzo più competitivo.

All’indirizzo: Catalogo – Rossi Rosa si trova anche il catalogo scaricabile con oltre 1500 prodotti per scegliere comodamente da casa tutto l’occorrente per realizzare il più bel presepe con miniature di qualità. La sede della ditta si trova in Via Delle Industrie 63 a Formia in provincia di Latina.