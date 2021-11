Rivoluzione digitale all’Anagrafe di Asti: quali certificati possono essere richiesti online

Da oggi è possibile richiedere i certificati anagrafici in modalità telematica, cioè emessi in modo digitale senza la necessità di essere stampati e firmati, attraverso il portale Anpr (https://www.anpr.interno.it).

I cittadini residenti nei Comuni registrati all’Anagrafe Nazionale della popolazione residente, potranno richiedere l’emissione, per se stessi o per i componenti della propria famiglia anagrafica, dei seguenti certificati:

– anagrafico di nascita

– anagrafico di matrimonio

– di cittadinanza

– di esistenza in vita

– di residenza

– di residenza AIRE

– di stato civile

– di stato di famiglia

– di stato di famiglia e di stato civile

– di residenza in convivenza

– di stato di famiglia AIRE

– di stato di famiglia con rapporti di parentela

– di stato libero

– anagrafico di unione civile

– di contratto di convivenza

Bisogna essere dotati di Spid, Cie o Carta nazionale dei servizi – e nel caso in cui siano necessari in marca da bollo, questa non dovrà essere pagata: sul sito apparirà una casella che lo specifica. Il sindaco Maurizio Rasero questa mattina si è collegato al portale ANPR del Ministero dell’Interno ed ha eseguito le operazioni per la richiesta del proprio certificato anagrafico di nascita e, a tal proposito, ha dichiarato: “Grazie a questo progetto del Ministero dell’Interno i cittadini potranno usufruire di un servizio integrato più efficiente che semplifica ed automatizza le operazioni relative al rilascio dei certificati anagrafici. Questo significa anche poter ottimizzare le risorse per l’Amministrazione e per i cittadini accedere ai servizi in modo più semplice risparmiando tempo”.

L’assessore Renato Berzano fa presente che comunque rimangono attivi i metodi per ottenere la certificazione, già in uso per il Comune di Asti: allo sportello (su prenotazione), per posta ordinaria, per posta elettronica inviata alla pec protocollo.comuneasti@pec.it, o dal sito del Comune di Asti, dove già da tempo è possibile effettuare le seguenti operazioni:

– L’autocertificazione: una semplice dichiarazione firmata dal cittadino, senza firma autenticata e senza bollo, che sostituisce i certificati e documenti richiesti dalle amministrazioni pubbliche, dai gestori dei servizi pubblici e recentemente anche dai privati. Dal sito è possibile scaricare un modello precompilato che può poi essere sottoscritto dal dichiarante;

– Prenotazione degli appuntamenti per l’emissione della cie e per la presentazione della

pratica di residenza allo sportello;

– Emissione di certificazione anagrafica relativa al nucleo di famiglia del richiedente;

– Emissione di certificati di stato civile.

Per identificarsi sul sito https://net.comune.asti.it/cmsasti/servizionline.aspx?S=400 è necessario avere lo spid, la cie o la carta dei servizi.

Per chi invece preferisce prenotare i certificati anagrafici, è attivo un servizio telefonico dalle 8.30 alle 11.30 tutte le mattine, telefonando al numero 0141399111 (digita 1 servizi demografici – digita 1 ufficio anagrafe – digita 3 certificati). Il ritiro potrà essere fatto in giornata dalle 12 ai Servizi Demografici di via De Amicis 8. In questo caso i certificati in carta semplice hanno un costo di € 0.26, mentre per gli usi per cui è previsto il bollo, si dovrà pagare il costo di € 16 per la marca da bollo più € 0.52 di diritti di segreteria. Gli importi dovuti possono essere versati in contante o con il bancomat.

Inquadrando i QR code sottostanti tramite uno smartphone si potrà velocizzare l’accesso ai servizi di Anagrafe.