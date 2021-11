Riunione dei Capigruppo degli Alpini all’Uni-Astiss in attesa del Centenario della Sezione

Domenica 28 novembre sul Piazzale antistante il Polo universitario Astiss, circa un centinaio di Alpini della Sezione di Asti si sono ritrovati. Il motivo che aveva radunato un così bel numero di Alpini è stata la riunione dei Capigruppo della Sezione di Asti. Per la prima volta dopo molti anni non più il salone della Provincia, questa volta l’Aula Magna li ha ospitati. Dopo i due anni passati alle riunioni in video conferenza a confrontarsi nei piccoli quadratini sul computer, finalmente in presenza.

Il presidente Pighin ha voluto riunire i “suoi” Alpini sui banchi dei giovani professionisti del domani. Una riunione ricca di spunti e iniziative che ha riscaldato i cuori dei presenti. Snocciolati brevemente i punti all’orine del giorno (consuntivo tesseramento 2021 e apertura tesseramento 2022, Calendario Manifestazione nazionali e sezionali 2022) dopo l’Annuncio del Sindaco Alpino Maurizio Rasero, tra i contributi che il Comune ha voluto elargire ad Enti ed Associazioni ci sono anche 5000€ per l’incessante attività delle Penne Nere durane il periodo pandemico, ecco il punto più importante. Poi si è parlato del Centenario della Sezione.

Un programma ponderato e pensato con l’apposita Commissione proprio per non scontrarsi con la situazione del momento. Pronti per ora il Calendario e la Lotteria, il cui ricavato della vendita servirà per l’acquisto di un pulmino attrezzato per i ragazzi dell’Anfass. Il prossimo anno sarà intenso: serate a tema con giornalisti, addetti ai lavori, collaborazione con le truppe Alpine per l’allestimento di Palestre di roccia e pista da sci. Sfilate, serate a tema e perché no, incontri conviviali che coinvolgeranno tutti i Comitati Palio di Asti e Provincia. Ma non è finita, Nando Del Raso spiega come la Sezione di Asti vuole impegnarsi in prima persona sui Militari Italiani Internati: un’iniziativa ambiziosa che può solo portare lustro alle iniziative del centenario e che merita il patrocinio del Centro Studi dell’ANA di Asti. Un’ultima formalità attende le Penne Nere: i fiori in ricordo degli Alpini “Andati Avanti” davanti al Monumento Sezionale posto all’ingresso della Casa degli Alpini.

Nella foto: il Sindaco-Alpino Maurizio Rasero nel suo intervento durante la riunione dei Capigruppo.