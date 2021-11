Ritrovamenti di ogni tipo nella pulizia di Protect Our Home in piazzale de André ad Asti

Nuova raccolta per Protect our Home e nuovi, troppi ritrovamenti.

La raccolta si è svolta sabato 13 novembre in centro ad Asti, in piazzale de André.

“La zona è apparentemente pulita – raccontano i volontari dell’associazione astigiana – poi basta spostarsi in zone del parcheggio nascoste e non è più così, purtroppo …”

Una constatazione che nasce dopo aver raccolto tantissima immondizia con “ritrovamenti di ogni tipo” come sottolineano: un televisore, delle finestre, tantissime bottiglie di vetro e perfino un sacco di tappi di plastica rovesciati in un’aiuola.

“Probabilmente non avevano compreso bene l’utilizzo della raccolta tappi. – ironizzano sulla situazione rammaricati – Qui invece di migliorare si peggiora ma per fortuna tante persone vengono ad aiutarci … Noi non perdiamo la speranza e continuiamo il nostro lavoro, sperando di dare il buon esempio e soprattutto sperando che certe persone mettano un po’ di buon senso , iniziando ad usare quegli oggetti a loro sconosciuti che si chiamano bidoni dell’ immondizia”.

Potete seguire le iniziative sulle pagine social di Protect Our Home, dove potete trovare informazioni preziose sulle buone pratiche per il rispetto dell’ambiente ed il calendario delle prossime raccolte.