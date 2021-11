Ritorna la 35° Sagra della Bagna Cauda Belvegliese, aperte le prenotazioni

Il 2021 si conferma l’anno della ripartenza, non poteva certo mancare la Proloco Belveglio & Friends: dopo un anno di pausa torna la 35° Sagra della Bagna Cauda Belvegliese.

Belveglio si prepara a ospitare l’evento più longevo dell’Alto Monferrato dedicato a questo grande piatto della tradizione piemontese, quest’anno però ci sarà da attendere un po’ di più: per mangiare la Bagna Cauda nella sua capitale, infatti, bisognerà attendere sabato 27 e Domenica 28 Novembre, il luogo è sempre lo stesso, il PalaEventi sito in Via XX Settembre 1 a Belveglio, ma intanto è meglio già assicurarsi il posto, in quanto la prenotazione è obbligatoria entro giovedì 25 Novembre al numero 3888673774.

Per poter accedere all’evento sarà obbligatorio essere in possesso del Green pass.

Sabato 27 cena dalle 20:30 Domenica 28 pranzo dalle 12:30 presso salone in Via XX Settembre 1 a Belveglio (AT)

Costo €18,00 – Menu bambini €10,00 – Entrambi bevande escluse

Menù: Antipasti misti, Bagna Cauda belvegliese con cardo gobbo Slow Food di Nizza Monferrato e verdure fresche di stagione (anche nella versione senza aglio), Cappelletti in brodo, Dolce della casa, Caffé, Vini delle nostre colline.