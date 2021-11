Risorse e potenzialità del territorio: un incontro ad Asti nell’ambito del Festival del paesaggio agrario “Lavori in corso”

Venerdì 19 novembre alle 17 nella Sala consiliare dell’Amministrazione provinciale di Asti si terrà l’incontro “Risorse e potenzialità del territorio” nell’ambito della XIII edizione del Festival del paesaggio agrario “Lavori in corso”.

L’incontro, il nono del Festival 2021, è volto a confrontare in un dialogo concreto gli studi di docenti universitari e ricercatori con i sindaci e operatori economici e imprenditori agricoli al fine di valorizzare il Monferrato astigiano.

Apre il convegno Paolo Lanfranco, presidente della Provincia di Asti, che sta lavorando a programmi di tutela dell’ambiente e di promozione turistica.

L’incontro si collega al percorso avviato nell’edizione 2020 “Un paese ci vuole”: il futuro del Monferrato, da cui sono emerse indicazioni e azioni concrete per la riqualificazione dei paesi e lo sviluppo dell’agricoltura sostenibile e del turismo verde. Il sociologo Renato Grimaldi, Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione dell’Università di

Torino, studioso dei sistemi di comunità illustrerà le permanenze e le trasformazioni delle piccole comunità con il sindaco Gianluca Forno vicepresidente ANCI e coordinatore regionale Piccoli Comuni e Unioni e con don Luca Solaro parroco di Baldichieri d’Asti, Monale, Cortandone, Castellero, Tigliole, Pratomorone,.

La valorizzazione e la gestione del bosco verrà trattata da Pier Giorgio Terzuolo, responsabile dell’Area tecnica foreste e biodiversità IPLA, da Luigi Gallareto sindaco di Monastero Bormida e da Franco Correggia dell’Associazione Muscandia. Le linee di tendenza del settore vitivinicolo, che caratterizza la qualità del paesaggio UNESCO saranno indicate da Vincenzo Gerbi, docente del Corso di Laurea Viticoltura e Enologia Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari Università di Torino, da Roberto Cerrato direttore Associazione Paesaggi vitivinicoli UNESCO e da Marco Curto sindaco di Montegrosso e vicepresidente ANCI Piemonte con delega all’Agricoltura.

Sull’economia del settore agroalimentare interverranno Stefano Massaglia docente di economia e estimo rurale al Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari Università di Torino e Filippo Mobrici Presidente Consorzio di Tutela della Barbera, Vini d’Asti e del Monferrato. Il programma dell’edizione 2021 del Festival del paesaggio agrario è finalizzato a elaborare progetti strategici territoriali e a segnalare i processi di formazione e di professionalizzazione in campo agroalimentare, coordinati dall’Assessorato regionale dell’Agricoltura, dal Ministero competente e dal Dipartimento Scienze Agrarie e Forestali dell’Università di Torino, presentati nella sede del Corso di Enologia di Alba.

In questo quadro sono in corso le riprese di un video autoprodotto “Il mio futuro in agricoltura” degli studenti dell’IIS Giovanni Penna di Asti per l’orientamento scolastico, e la rielaborazione dolci della tradizione per street food degli allievi dell’Enogastronomico di S. Damiano prepareranno. Si sta sviluppando il progetto di strategia territoriale con la Cantina Vinchio Vaglio Serra “Il mare verde sulle colline della barbera” e la Scuola Alberghiera di Agliano d’Asti sta preparando la rivisitazione del tradizionale pranzo di nozze contadino.

La XIII edizione del Festival “Lavori in corso” si è sviluppato attraverso workshop e incontri con amministratori, studiosi, agricoltori, operatori turistici, ambientalisti. Nel periodo estivo si sono svolte originali esperienze culturali, dall’arte al teatro alle passeggiate sugli itinerari letterari di Davide Lajolo.

Info www.davidelajolo.it info@davidelajolo.it, 3487336160