Ripresi gli eventi in presenza alla Biblioteca di Govone con la presentazione de “I bidelli di Castellinsù”

Dopo quasi due anni di sospensione degli eventi in presenza causa pandemia, pur continuando l’attività ordinaria, finalmente la Biblioteca Popolare di Govone ha riaperto le sue porte per una presentazione, nel rispetto delle norme covid vigenti.

Nella serata di ieri, martedì 9 novembre, è stato infatti presentato l’ultimo libro del govonese Bruno Solaro, anche editore di ATnews.it. Al centro della scena il romanzo storico “I bidelli di Castellinsù”.

Davanti al numeroso pubblico intervenuto nella “Sala antica” l’autore ha spiegato l’origine del libro: “Si tratta di una idea venuta in mente quando, all’età di 15 anni, assistetti alla “corsa”, in paese, di moltissime persone al posto di bidello previsto per la nuova scuola media unica.”

Si tratta di un romanzo storico che fa rivivere i tempi dei nostri nonni e genitori, ed anche quelli di chi oggi ha più di 60 anni, dove si trovano modi di vita, cultura, scuola, religione, ormai tramontate.