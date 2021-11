Riprendono i “Lunedì dell’Astesana”: protagonista del primo appuntamento la Robiola di Roccaverano DOP

Dopo un periodo di forzata inattività “in presenza”, la Strada del Vino e del Cibo Astesana intende ora riprendere le proprie proposte formative agli operatori associati, già sperimentate con successo in passato con i cosiddetti “Lunedì dell’Astesana”.

La nuova proposta 2021-2022 prevede alcuni seminari su tematiche di attualità e di presumibile interesse, in particolare sulle eccellenze del nostro territorio secondo il consueto approccio semplice, completo ed arricchito di testimonianze di successo.

Il primo di questi seminari sarà dedicato alla conoscenza a 360° di un prodotto tutelato del Monferrato e della Langa Astigiana – la Robiola di Roccaverano DOP – al fine di far conoscere il prodotto stesso, le sue caratteristiche, le modalità tecniche di degustazione e di conservazione, il suo utilizzo in cucina, nei bar, wine-bar, cantine, gli abbinamenti migliori con i nostri vini del Monferrato ed infine come comunicarlo secondo modalità moderne ed efficaci.

Il seminario vedrà il sostegno del Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato, nonché la collaborazione del Consorzio di tutela della Robiola di Roccaverano DOP, dei Comuni di Nizza Monferrato, Canelli, Costigliole d’Asti, delle Enoteche regionali di Nizza Monferrato e Canelli, dell’ONAF (Organizzazione Nazionale degli Assaggiatori di Formaggi) delegazione di Asti, Coldiretti – Asti e della Cantina di Nizza.

Il primo appuntamento è per lunedì 22 novembre dalle ore 15:15 alle ore 17:30 (circa) presso la Cantina di Nizza – Strada Alessandria 57, Nizza Monferrato (AT) con il seguente programma:

Saluti Istituzionali:

Sindaco di Nizza – Simone Nosenzo

Presidente del Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato – Filippo Mobrici

Presidente del Consorzio di Tutela della Robiola di Roccaverano DOP – Fabrizio Garbarino

Presidente della Cantina di Nizza – Soave Maurizio

Progetti e iniziative per il sostegno agli operatori della filiera enoturistica del Monferrato alla luce dei cambiamenti in atto nel settore

Strada del vino e del cibo Astesana – Stefano Chiarlo e Giuseppe Giordano

La Robiola di Roccaverano DOP: cos’è, come e dove si produce, come si conserva, come si degusta e si presenta al tavolo, come si comunica

Delegato ONAF Asti e Sommelier – Elio Siccardi

Maestro Assaggiatore ONAF Asti e Sommelier Isella Zanutto

Degustazione guidata di 3 Robiole, con stagionature diverse in abbinamento a tre vini DOC e DOCG del Monferrato.

Esempi di abbinamenti tradizionali e/o innovativi.

Delegato ONAF Asti e Sommelier – Elio Siccardi

Maestro Assaggiatore ONAF Asti e Sommelier Isella Zanutto

Le mostarde, i mieli e le confetture che si abbinano alla Robiola di Roccaverano DOP

Delegato ONAF Asti e Sommelier – Elio Siccardi

Maestro Assaggiatore ONAF Asti e Sommelier Isella Zanutto

La Robiola di Roccaverano DOP in cucina, nei bar, nei wine-bar e nelle cantine che fanno accoglienza. Testimonianze di successo di ristoratori e di wine-bar del territorio

Presentazione di un Progetto di supporto mediatico (video) per gli operatori da utilizzare per la promozione della Robiola di Roccaverano DOP

La partecipazione al seminario è gratuita, grazie al sostegno del Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato. A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Le adesioni, fino ad un numero massimo di 25 persone, andranno comunicate entro mercoledì 17 novembre via telefono al 335 7782217 (anche con sms) oppure via email a: info@astesana-stradadelvino.it

