Ricordato al Rotary Club Nizza-Canelli il ruolo degli Alpini durante l’emergenza epidemiologica

Il Colonnello Giuseppe Sgueglia, comandante del 2° Reggimento Alpini in Cuneo, è stato ospite d’onore alla serata dedicata alle Forze Armate presso il Rotary Club Canelli–Nizza Monferrato presieduto da Aldo Zaio.

Il giovane ufficiale degli Alpini ha spiegato ruolo e modus operandi del reggimento Alpini durante il periodo dell’emergenza Covid ai soci presenti. La riunione è stata organizzata presso la storica sede del Club ristorante Grappolo d’Oro di Canelli.

I suoi uomini, oltre 750 Penne nere, hanno attrezzato la caserma “Ignazio Vian” di Cuneo nel pieno periodo di pandemia e hanno reso possibile la costruzione di Ospedali da Campo oltre ad attrezzare alcuni spazi della caserma per la formazione dei giovani in un ambiente sicuro. Durante la serata sono inoltre stati proiettati filmati che hanno illustrato l’attività degli Alpini anche durante le missioni in Italia e all’estero.