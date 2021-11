Ricevuta in municipio ad Asti il primario di Pediatria Paola Gianino per l’augurio di buona pensione

Il Sindaco Maurizio Rasero e l’Assessore Mariangela Cotto, questa mattina, hanno incontrato in Sala Platone la dottoressa Paola Gianino, Primario da 15 anni della Struttura complessa di Pediatria dell’Ospedale Cardinal Massaia. Un’incontro voluto dall’Amministrazione per esprimere alla dottoressa Gianino un sentimento di gratitudine per il lavoro svolto anche a livello Regionale come Presidente della Società Italiana di Pediatria e per un saluto e un augurio di buona pensione.

“Ricordo i tanti incontri svolti in questa bellissima Sala del Comune per progettare e promuovere insieme il benessere dei bambini della nostra città”, con queste parole la dott.ssa Gianino ringrazia l’Amministrazione per averla voluta incontrare e per confrontarsi ancora una volta sull’impegno che ha fatto della sua professione una missione in cui credere.

Al momento dei saluti ufficiali nel ricevere dalle mani del Sindaco una bottiglia del prestigioso Asti Spumante, rivolgendosi all’assessore Mariangela Cotto, dichiara di accogliere con piacere l’invito ad impegnarsi nel mondo del volontariato.

Foto da sinistra: Assessore Mariangela Cotto, Paola Gianino, Sindaco Maurizio Rasero