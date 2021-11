RFI: per interventi infrastrutturali bus al posto dei treni tra Trofarello e Alba

Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) continuerà, nel mese di novembre, gli interventi di potenziamento infrastrutturale lungo la linea Torino-Savona/Ventimiglia e Torino-Cuneo.

I lavori – con un investimento di circa un milione di euro – rientrano nel più ampio progetto di riclassificazione della linea che, suddivisi in fasi, consentiranno l’aumento del carico massimo trasportabile.

In questa fase, gli interventi interesseranno in particolare la tratta tra le stazioni di Trofarello e Cavallermaggiore il 6,7, 20 e 21 novembre, giorni in cui la circolazione dei treni regionali avrà le seguenti modifiche:

Sfm4 Torino Stura – Alba: treni sostituiti da bus tra Trofarello e Alba;

Sfm7 Torino Stura – Fossano: treni sostituiti da bus tra Trofarello e Fossano;

i treni regionali delle linee Torino – Savona – Ventimiglia e Torino – Cuneo sono sostituiti da bus tra Torino Porta Nuova e Cavallermaggiore. L’orario dei bus, sui quali non è consentito il trasporto bici, potrà variare in funzione delle condizioni del traffico stradale.

I canali di vendita dell’impresa ferroviaria sono aggiornati con la nuova offerta.