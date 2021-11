Restructura torna a Torino, anche Asti presente con numerose aziende

Restructura torna a Torino e lo fa in grande stile. 20.000 mq di superficie espositiva, oltre 12.000 operatori del settore, più di 200 espositori, più di 90 convegni, workshop e momenti formativi. Dal 18 al 21 novembre, anche Casartigiani sarà là, all’Oval Lingotto, con uno stand di tutto rispetto, ed in cui Asti sarà presente in maniera significativa con numerose aziende.

Sabato 20, a partire dalle ore 9.30, nella sala Wright in via Nizza 294, Alberto Fossa, referente astigiano e vicepresidente regionale di Casartigiani, introdurrà e modererà un convegno che avrà numerosi ospiti e relatori. Il dott. Giampaolo Agnella parlerà di analisi e verifica degli ambienti di lavoro con manufatti contenenti amianto soffermandosi sulle tecniche efficaci e sulle soluzioni risolutive. L’Ing. Igor Ghiga, toccherà invece l’argomento relativo alle tecniche per progettare sistemi anticaduta validi, efficaci ed efficienti, cui seguirà Enrico Ferrero, che illustrerà come effettuare i lavori in altezza, in modo professionale ed in piena sicurezza. Poi sarà la volta del dott. Paolo Piccotti, che spiegherà come ottenere vantaggi economici nel breve periodo grazie ad un progettato ed integrato intervento energetico rinnovabile, seguito subito dopo dall’ing. Eugenio Cristofanini, che chiuderà l’incontro con una disanima sull’ottimizzazione del risparmio energetico, i possibili miglioramenti anche tramite il monitoraggio dei consumi con esempi di messa in opera su impianti per l’ energia rinnovabile.

Il convegno, creato in collaborazione con la Fondazione dei Geometri di Torino e con l’Ordine degli ingegneri di Torino, è valido per la formazione continua per l’Ordine degli Ingegneri ed il Collegio dei Geometri. Casartigiani potrà riconoscere 2 crediti formativi a chi ne farà richiesta. Perché è possibile creare sinergie tra Ambiente, Sicurezza e Risparmio energetico, tre temi che possono sembrare in antitesi ma non lo devono essere affatto.

Per info 011-4298519, email segreteria@sindart.it o sito web www.sindart.it