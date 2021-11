Regione Piemonte e transizione ecologica: le opportunità di finanziamento

In questi mesi la Regione Piemonte sta promuovendo una serie di incontri sul territorio sul tema delle comunità energetiche, modello innovativo per la produzione, l’autoconsumo, l’accumulo e la vendita di energia proveniente da fonti rinnovabili nell’ottica del raggiungimento degli obiettivi di de-carbonizzazione.

L’incontro “Le opportunità di finanziamento per una transizione ecologica. Convegno su comunità energetiche, innovazione e cooperazione in ambito forestale” che si è tenuto questa mattina al Nuovo Teatro Faraggiana di Novara ha riunito sindaci e amministratori locali del territorio novarese intorno a due tematiche di grande respiro nell’ottica della transizione ecologica, processo lungo ma ormai improcrastinabile. Oltre al tema delle comunità energetiche si è affrontato il tema della bio-economia forestale, una delle azioni previste dalla strategia europea per il clima per contribuire alla de-carbonizzazione, coniugando sviluppo economico locale e salvaguardia ambientale.

Ad introdurre i lavori, l’assessore regionale all’Ambiente, Matteo Marnati, che insieme alla Direzione Ambiente Energia e Territorio della Regione Piemonte ha organizzato l’evento.

“L’obiettivo europeo – ha affermato Marnati – è quello di arrivare a raggiungere nel 2030 una riduzione del 55% delle emissioni di CO2 in atmosfera. Vogliamo salvaguardare l’ambiente e investire sull’economia ma dare, a chi vuole investire, anche i giusti strumenti. Con l’arrivo delle grandi risorse europee c’è la possibilità di finanziare le comunità energetiche dove i comuni diventano capofila, creando una fonte di energia rinnovabile con il coinvolgimento di cittadini e imprese. Non c’è solo un beneficio ambientale ma anche economico e sociale. Occorrono progetti cantierabili per arrivare ad intercettare i fondi europei: serve gioco di squadra per fare sistema”.

“Stiamo vivendo un periodo bello, dal punto di vista delle risorse che arrivano sul territorio – ha aggiunto – ma anche impegnativo sotto il profilo del lavoro che ci attende. Chi vuole ‘fare’ è il benvenuto, non dobbiamo perdere il treno che passa; in questa fase dobbiamo e vogliamo essere il più vicino possibile ai sindaci e agli amministratori locali. Noi cercheremo di finanziare quel che non viene finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e molte delle misure che hanno funzionato nella vecchia programmazione verranno riproposte accanto a quelle nuove e innovative”. “Il Piemonte – ha concluso – è un esempio virtuoso, è stata infatti la prima Regione a fare una legge sulle comunità energetiche”.

Nel corso della prima sessione dei lavori, dedicata alle Comunità Energetiche, ha portato l’esperienza del proprio comune il sindaco di Magliano d’Alpi, Marco Bailo, Sergio Olivero dell’Energy Center del Politecnico di Torino, Romano Borchiellini, professore ordinario e referente per il Rettore dell’Energy Center del Politecnico di Torino, il direttore regionale della Direzione Ambiente Energia e Territorio della Regione Piemonte, Stefania Crotta e il funzionario regionale del Settore Sviluppo Energetico Sostenibile, Silvia Riva.

“Il tema della bio-economia forestale sarà sempre più attuale ed importante nei prossimi anni nell’ambito della mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici ed è un invito a gestire in modo sostenibile i nostri boschi valorizzando i servizi ecosistemici da essi forniti e generando sviluppo economico locale” commenta il vicepresidente della Regione Fabio Carosso. “L’incontro di oggi – aggiunge – è una delle iniziative che stiamo sviluppando per divulgare le esperienze nate grazie ai progetti finanziati con i bandi aperti negli scorsi anni sulla Misura 16 del PSR, anche in vista dell’apertura di un nuovo bando e della prossima programmazione 2023-2027”.

Nella seconda sessione di lavori, dedicata alla cooperazione e innovazione forestale, hanno portato il proprio contributo rappresentanti di molte associazioni ed enti, tra le quali, ad esempio, l’Associazione Monte Rosa Foreste, l’Associazione Foreste dei due laghi, la Foresta Società Cooperativa, Ecoforeste, i Comuni di Villar Pellice e Frassinetto, l’Unione Montana Alpi Graie, la società Rossetto Domenico e l’Amministrazione separata dei Beni Civici di Buttogno.