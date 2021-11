Regione Piemonte: aperto il bando per l’assegnazione di 315.000€ per le attività della Pro Loco

Dal 1° al 15 dicembre 2021 sarà aperto un bando a sportello dedicato al finanziamento delle Pro Loco Piemontesi alle quali verrà assegnato un contributo di 1.000 euro una tantum per proseguire le attività e consolidare i flussi turistici di prossimità nelle fasi post emergenza. La dotazione finanziaria è di 315.000 euro che saranno subito disponibili, ai quali verranno aggiunti 600.000 euro in sede di assestamento di bilancio e assegnati con lo scorrimento della graduatoria (per un totale di 915.000 euro).

«In pratica finanzieremo tutte le Pro Loco piemontesi – hanno sottolineato il presidente della Regione Alberto Cirio e l’assessore alla Cultura Turismo e Commercio, Vittoria Poggio – per consentire il proseguimento delle attività delle associazioni locali che sono il primo punto di contatto con i turisti in un momento in cui serve potenziare tutta la filiera del sistema ricettivo».

Gli importi sono destinati alla valorizzazione del patrimonio storico, culturale, folkloristico, sociale, ma anche alla conoscenza del territorio e delle sue tipicità, per creare senso di appartenenza e futuri «ambasciatori territoriali».

Gli importi per ciascun soggetto possono essere richiesti presentando domanda sulla piattaforma Sistema Piemonte, alla quale si accede tramite identità digitale (SPID – Carta di Identità Elettronica CIE – Certificato Carta Nazionale Servizi). Il nuovo bando – con i criteri nel dettaglio – sarà on line a partire dalle ore 9 di mercoledì 1° dicembre 2021 e resterà aperto fino alle ore 12.00 di mercoledì 15 dicembre 2021.