“Quattro Passi per il Bosco”: una camminata a Castagnole Monferrato contro le piste da motocross

Organizzata da 19 associazioni, domenica 28 novembre, si terrà la camminata “Quattro Passi per il Bosco” per conoscere e tutelare il bosco di valle Randolo nel comune di Castagnole Monferrato, minacciato dalla costruzione di un impianto di motocross che danneggerebbe per sempre l’equilibrio naturale.

Aderiscono alla manifestazione le associazioni Asti Cambia, Asti Rifiuti Zero e più Verde, Altritasti, Bimbisvegli, Centro Turistico ACLI, Comuneroero, FIAB Asti, Gruppo di Intervento Giuridico, I Custodi dei Boschi, Italia Nostra, Legambiente Circolo Gaia Asti, LIPU Asti, Movimento Green, Pro Natura Piemonte, Quattro Passi a Nord Ovest, Salviamo il Paesaggio, Stop al Consumo di Territorio, Terra, Boschi, Gente e Memorie, Uomo Natura e Animali-Asti.

“Con questa iniziativa – spiegano gli organizzatori – vogliamo diffondere la conoscenza di questa area del Monferrato astigiano che si estende a sud di Castagnole sensibilizzando i partecipanti sul potenziale rischio che corrono questi boschi, mete di passeggiate e in genere di un turismo lento e contemporaneamente alzare un grido di allarme a tutti i livelli decisionali e politici affinché blocchino iniziativa che ne distruggerebbe resistenza.”

Il progetto del crossodromo prevede due piste da motocross e strutture di servizio che ricadrebbero su un’area agricola di 13 ettari con ingente disboscamento. Nella lettera scritta pochi giorni fa al Ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani relativa a questo impianto, le associazioni ambientaliste piemontesi sottolineano che “ci sembra paradossale che in un periodo in cui tutti quanti esprimono forti preoccupazioni per la drammatica riduzione della biodiversità e il cambiamento climatico di cui siamo attoniti testimoni, si possano ipotizzare interventi di questo tipo. È evidente come la misura più semplice, convincente ed efficace per ridurre la concentrazione di CO2 in atmosfera sia la fissazione ad opera degli organismi vegetali”.

L’evento si terrà domenica 28 novembre alle ore 14.00 a Castagnole Monferrato, il ritrovo è al parcheggio a fianco della Cappella di San Rocco e Madonna di Fatima. Per arrivare: Asti – corso Alessandria – Quarto Inferiore, Valenzani – prima di raggiungere Castagnole Monf.to seguire a destra l’indicazione “cascina Borzo – chiesa N.S. di Fatima”.

La camminata sarà su sentieri prevalentemente in piano e sterrati che dall’alto costeggiano la valle Randolo, la partecipazione è gratuita e non è richiesta prenotazione. Lungo il percorso sono previsti interventi di naturalisti che illustreranno le peculiarità di queste foreste. In conclusione, lo schieramento di una lunga fila di persone che abbraccerà idealmente questo bosco diventerà il simbolo della giornata.

Per informazioni 3715949419 agragnolati@gmx.com

In caso di pioggia, l’evento sarà rimandato alla domenica successiva, 5 dicembre.