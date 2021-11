Quattro nuovi rettori per la prima volta alla guida di un comitato Palio

Anche se la macchina del Palio è rimasta ferma al box per due anni, la vita all’interno dei vari comitati non si è fermata, in attesa del tanto atteso giorno quando i tamburi potranno tornare a rullare e gli zoccoli dei cavalli tornare a provare la terra di piazza Alfieri.

Coinvolti dall’attuale Amministrazione in una lunga e complessa discussione sul futuro della manifestazione, che vorrebbe la creazione di un Ente Palio, in questi mesi i rioni, borghi e comuni hanno continuato la propria vita assembleare nominando i nuovi rettori per l’anno 2022. Rispetto al 2021, l’anno che verrà non vedrà grossi cambiamenti in seno al Collegio dei Rettori. Nei rioni l’unico a cambiare è stato San Martino San Rocco, che ha eletto Pier Paolo Squillia al posto di Daniele Bruzzone. Tre avvicendamenti nei comuni: a Baldichieri, diventa rettrice Sara Giaretti, a San Damiano, con la neo eletta Bianca Deltetto e Moncalvo, con Raffaele Mazzella al posto di Filippo Raimondo. Il rettore uscente di Moncalvo, Raimondo, era anche presidente del Collegio dei Rettori: elezioni in vista il prossimo mese per scegliere il suo successore.

Per tutti i nuovi rettori, quella del 2022 sarà la prima volta al vertice di un comitato Palio.

Ecco la composizione del Collegio per l’anno 2022:

Rione Cattedrale: Giuseppe Monticone

Rione Santa Caterina: Nicoletta Sozio

Borgo Don Bosco: Marco Scassa

Borgo San Lazzaro: Silvio Quirico

Borgo Tanaro Trincere Torrazzo: Riccardo Stocco

Borgo Viatosto: Giovanni Binello

Borgo San Pietro: Mario Raviola

Borgo Torretta: Luca Perosino

Rione San Martino San Rocco: Pier Paolo Squillia

Rione San Silvestro: Maria Teresa Perosino

Rione San Paolo: Giorgia Mancone

Borgo Santa Maria Nuova: Marco Gonella

Borgo San Marzanotto: Emil Dovico

Rione San Secondo: Gianluca Assandri

Comune di Moncalvo: Raffaele Mazzella

Comune di Canelli: Giancarlo Benedetti

Comune di Nizza Monferrato: Fabio Covello

Comune di Montechiaro: Renzo Cordero

Comune di San Damiano: Bianca Deltetto

Comune di Castell’Alfero: Fabrizio D’Agostino

Comune di Baldichieri: Sara Giaretti