Qualità della vita: la provincia di Asti stabile nella classifica di Italia Oggi, ma è la penultima in Piemonte

Asti si conferma al 63° posto nella graduatoria riassuntiva dell’indagine sulla qualità della vita 2021 stilata da ItaliaOggi e Università La Sapienza di Roma, in collaborazione con Cattolica Assicurazioni.

La nostra provincia conferma dunque la stessa posizione del 2020, mentre in Piemonte fa un grande balzo in avanti Torino, dal 64° al 19 posto, migliore provincia piemontese appena davanti al VCO che però lo scorso anno era in 12a posizione. Scende dal 14° al 23° Cuneo, sale al 36° Novara, Biella scende al 38° posto mentre al 57° troviamo Vercelli, lo scorso anno due posizioni più in giù.

Dietro ad Asti tra le province piemontesi troviamo solo Alessandria, che sale dalla 76a alla 72a posizione.

La classifica viene stilata ogni anno tenendo conto di vari criteri quali: Popolazione. Affari e lavoro, Ambiente, Sicurezza, Salute, Tempo libero e Reddito.