Previste in settimana variazioni di percorso per i bus Asp della linea 4

Nella mattinata di giovedì 4 novembre, in occasione delle celebrazioni per la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, gli autobus della linea 4 di Asp subiranno alcune variazioni di percorso.

Per la chiusura del tratto di corso Alfieri, da piazza Alfieri a piazza I maggio, dalle ore 9,15 alle ore 11,15, saranno soppresse in entrambe le direzioni le fermate di corso Alfieri e le fermate di corso Dante all’angolo con via Verdi. Saranno attivate, in entrambe le direzioni, le fermate sostitutive di via Monterainero, corso Volta e via Micca.

La chiusura del tratto di via Conte Verde, da piazzale Penna all’incrocio con corso Dante, dalle ore 11,15 alle ore 11,45, determinerà la soppressione delle fermate di via Conte Verde e le fermate del tratto di corso Dante dall’incrocio con via Conte Verde a piazza Vittorio Veneto. Verranno attivate, in entrambe le direzioni, le fermate sostitutive di piazza Vittorio Veneto.