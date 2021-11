Prenota ora e viaggia nel 2022: col Black Friday di GNV i traghetti per la Sardegna sono scontati del 50%

Non solo tecnologia: il Black Friday regala offerte imperdibili anche sui viaggi! Con Grandi Navi Veloci, compagnia di navigazione italiana fondata nel 1992, leader nei collegamenti marittimi verso Sardegna, Sicilia, Albania, Spagna, Baleari, Tunisia, Marocco e Francia, se prenoti dal 26 al 28 novembre il traghetto per la Sardegna ti costa il 50% in meno. E puoi viaggiare tra dicembre 2021 e settembre 2022 (con cancellazione gratuita fino a 7 giorni prima della partenza per i viaggi in traghetto da febbraio a settembre 2021).

Lo sconto viene applicato sul biglietto, esclusi pasti e tasse, e non è valido su opzioni e prevendite.

GNV è stata la prima compagnia di traghetti ad ottenere la Biosafety Trust Certification, certificazione per la prevenzione e il controllo delle infezioni. Il merito? Va alle sue norme anti contagio, e alla gestione vincente dalla pandemia grazie all’adozione di un protocollo severo fin dalle prima fasi dell’emergenza.

Sardegna

Il Black Friday di GNV è un’occasione imperdibile, se la prossima estate hai intenzione di regalarti un viaggio in Sardegna. Meta del turismo d’elite, col suo mare smeraldo e la sua sabbia candida, attrae anche chi ama le vacanze selvagge, e sogna d’andare alla scoperta di calette deserte e nascoste. Come raggiungere la Sardegna in traghetto? Imbarcandoti a Genova arrivi ad Olbia o a Porto Torres, salendo a Civitavecchia navighi verso Olbia.

Sicilia

Grazie al Black Friday di GNV è possibile acquistare al 50% di sconto anche i traghetti per la Sicilia. La compagnia di navigazione copre ben cinque le tratte da e per l’isola: ci si imbarca a Genova, Civitavecchia o Napoli, e si scende a Palermo o a Termini Imerese. Il tutto, dopo aver goduto di utilissimi servizi: dal trasporto degli animali al trasporto di auto e moto, Grandi Navi Veloci sa soddisfare tutte le esigenze di chi viaggia per lavoro o per piacere.

Marocco e Spagna

Grandi Navi Veloci propone una traversata in traghetto da Genova e Tangeri (in sconto col Black Friday di GNV). Ma, chi lo volesse, può viaggiare in traghetto fino a Barcellona e da qui verso esplorare le coste della Spagna. Grandi Navi veloci intende offrire viaggi confortevoli, e proprio per questo offre una vasta gamma di servizi dedicati (a cominciare dal trasporto di auto e moto, per vivere la propria vacanza o il proprio viaggio di lavoro in completa libertà, senza dover ricorrere ad una vettura a noleggio).

Tunisia

La Tunisia può essere raggiunta con GNV da Genova, da Civitavecchia o da Palermo (prenotando dal 26 al 28 novembre, il biglietto ti costa il 50% in meno). Così, si potrà godere questa meta ambitissima tutto l’anno, famosa per la sua cultura, i suoi sapori, l’incredibile fascino del deserto o la vivacità delle sue località di mare.

Albania

Negli ultimi anni, l’Albania si è fatta larga strada tra le mete di viaggio più gettonate. Meta turistica economica e sorprendente, può essere raggiunta in traghetto con GNV, che offre anche la possibilità di trasportare la propria auto. Parte dell’offerta del Black Friday, i traghetti verso Durazzo partono da Bari (il viaggio dura poco meno di 11 ore).