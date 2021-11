Premio Pavese 2021: ad una studente del Pellati il primo premio per le scuole

Un altro successo per gli allievi dell’Istituto Pellati.

Il 7 novembre si è svolta la cerimonia di premiazione del Premio Pavese 2021 promosso dalla Fondazione Cesare Pavese e dall’Associazione per il Patrimonio Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato. Ha conseguito il primo premio per le Scuole, dedicato quest’anno ai Dialoghi con Leucò, Ana Groppo della 5A Liceo.

Premio Pavese Ragazzi 2021 – Ana Groppo 5AL_1