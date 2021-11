Portacomaro Stazione, torna la distribuzione di ceci e costine a offerta presso la S.O.A.

È arrivato l’autunno e con esso la ricorrenza della festività dei Santi.

Domenica 28 novembre, presso la Chiesa Beata Vergine degli Angeli, la Società Operaia Agricola di Mutuo Soccorso di Portacomaro Stazione porterà la propria vicinanza, alla Santa Messa delle ore 11:15, in memoria dei soci scomparsi e dei parecchi amici che purtroppo hanno perso la vita, anche causa Covid.

“Purtroppo ci hanno abbandonati tanti cari amici del territorio e non solo. Per questo vorremmo recitare una preghiera per tutti coloro che ci hanno lasciati anche negli anni precedenti” afferma la Dottoressa Francesca Dalcielo, Presidente SOA. “Giusto e doveroso il momento di commiato ma, anche se con il cuore gonfio di tristezza, bisogna proseguire, anche ricordando i loro insegnamenti” dichiara il vice Presidente Paolo Bassi.

“Dopo la Santa Messa riporteremo la storica bandiera della Società presso la nostra sede di via Statale 85 e daremo il via al servizio di ceci e costine come faceva sempre il buon Giuseppe Arri. Ci teniamo a ricordare a tutti che siamo ancora in una fase delicata causa Covid​: per questo la distribuzione avverrà all’esterno e da asporto. Inoltre invitiamo tutti a portare da casa i propri contenitori. Tutto l’utile ricavato, sicuri delle gentili offerte, sarà destinato all’acquisto di un defibrillatore, proseguendo l’idea che era già partita due anni fa grazie anche all’importante impegno e collaborazione della Pro Loco di Portacomaro Stazione. Per prelievi superiori al kg sarebbe opportuno prenotare a Riccardo al numero​ 389 091 9357 entro venerdì 26 ottobre“. hanno concluso la dottoressa Dalcielo e il vice Presidente Bassi.