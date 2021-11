Pontestura, penultimo appuntamento con Armonie in Valcerrina

La rassegna musicale ‘Armonie in Valcerrina’ corre verso la meta finale. Sabato 6 novembre, alle ore 16, la Chiesa Sant’Agata di Pontestura ospita il penultimo concerto, con Anna Geniushene al pianoforte che eseguirà brani di Metner e di Rachmaninov.

Nata a Mosca il Capodanno 1991, Anna Geniushene ha iniziato la sua carriera di solista all’età di sei anni.

Si è diplomata al Conservatorio di Stato di Mosca nel 2015 e ha completato i suoi masters con distinzione alla Royal Academy of Music (Londra) nel 2018.

Sta attualmente perseguendo il diploma superiore come una dei Bicentenari studenti d’élite in Accademia sotto la guida del professore Christopher Elton.

Nel settembre 2018 Anna Geniushene è stata finalista al Leeds Piano Competition, l’anno prima si è aggiudicata il terzo Premio al Concorso Internazione F. Busoni, vincendo anche tre premi speciali per la Musica da Camera, Premio del Pubblico e della Giuria juniores; quest’ultimo Premio le ha offerto la possibilità di suonare con Grigory Sokolov. È anche arrivata, recentemente, in semifinale al Dublin International Piano Competition e ha vinto il 1° Premio al Concorso Internazionale di Orbetello.

Anna Geniushene si è già esibita in molte sale da concerto prestigiose quali la Sala Grande del Conservatorio di Mosca, la Konzerthaus “Neue Welt”, la Schumann Haus a Zwickau e la Chamber Hall of Berliner Philarmonie a Berlino.

Quale partecipante attiva alle masterclasses, Anna Geniushene è stata scelta a prendere parte dell’International Musicians Seminar al Prussia Cove (2017) e dell’Imogen Cooper Music Trust (2018), dove ha lavorato con molti rinomati artisti, tra cui Ferenc Rados, Imogen Cooper, Kirill Gerstein, Rita Wagner, Klaus Hellwig, Pavel Nersessian e Steven Osborne.

La carriera di Anna Geniushene come pianista sta diventando sempre più versatile con una particolare dedizione alla musica da camera, compreso il repertorio pianistico che esegue in duo con il marito, Lukas Geniusas.