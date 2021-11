PMI DAY 2021: studenti alla scoperta delle aziende astigiane con l’Unione Industriale della Provincia di Asti

Il Comitato Piccola Industria dell’Unione Industriale della Provincia di Asti aderisce anche quest’anno alla Giornata Nazionale delle Piccole e Medie Imprese (PMI DAY 2021) organizzata da Piccola Industria Nazionale e in programma per venerdì 19 novembre.

“Questa edizione – afferma Eugenio Pinci, Presidente del Comitato Piccola Industria dell’Unione Industriale della Provincia di Asti – alla luce delle difficoltà delle nostre aziende ad ospitare grandi comitive di visitatori, verrà ancora svolta interamente con modalità on-line: l’imprenditore, collegato dalla propria azienda, utilizzando supporti digitali e filmati, illustrerà le caratteristiche più salienti del processo produttivo ed organizzativo della propria impresa, interagendo con gli studenti di alcuni istituti secondari del nostro territorio con domande, contestualizzazioni storiche, economiche e sociali. Anche con questa modalità a distanza – continua Pinci – i ragazzi potranno comunque incontrare alcune delle principali aziende del territorio per conoscerne strutture, processi produttivi e prodotti e l’imprenditore potrà far emergere l’obiettivo della promozione in un contesto favorevole alle aziende: è importante infatti, attraverso iniziative come questa, riuscire a sostenere, nei confronti delle nuove generazioni, il concetto di cultura d’impresa, così da poter stimolare l’interesse nei riguardi dell’imprenditorialità, driver dello sviluppo dell’intero sistema socio culturale e di benessere per le generazioni future”.

Le aziende associate all’Unione Industriale di Asti che parteciperanno alla giornata sono Basf Italia spa, Bosca spa, Consol srl, C.S. Costruzioni srl, Elmeg srl, Fida spa, O/Cava Meccanica spa, Rey Pastificio srl, Robino & Galandrino spa, TSG Italia srl e Vernay Italia srl.

Le scuole coinvolte invece sono 6: I.I.S. “P. Andriano”, I.I.S. “A. Castigliano”, I.I.S. “G. A. Giobert”, I.I.S. “G. Penna” (sede di Asti e sede di San Damiano), I.I.S.S. “P. Cillario Ferrero – Arte Bianca” e I.T.I.S. “A. Artom per un totale di oltre 30 classi e circa 900 studenti.

L’Unione Industriale di Asti aderisce all’iniziativa fin dalla prima edizione, sempre con l’obiettivo di avvicinare il mondo del lavoro alla scuola, a favore dei giovani professionisti ed imprenditori del domani. Un obiettivo chiaro e determinato che richiede massima sensibilità e senso di appartenenza per il futuro del territorio e dell’impresa, che vantano ancora oggi una storia imprenditoriale di eccellenza e un profilo industriale di riferimento internazionale.