Petrolio live al Diavolo Rosso

Domenica 14 novembre alle ore 21 al Diavolo Rosso concerto dell’artista astigiano Petrolio che presenterà dal vivo alcuni estratti dall’ultimo EP “Club Atletico” edito dall’etichetta londinese Depths Records. Musicista già attivo in ambito metal, industrial e jazz / noise / punk, Petrolio pubblica nell’aprile 2017 “Di Cosa Si Nasce” coprodotto da alcune tra le migliori etichette indipendenti italiane; il disco ottiene un inaspettato successo sia in Italia che all’estero. Grazie a questi ottimi responsi, dopo una prima data in Dicembre 2016, Petrolio suona in numerosi eventi live in Italia e all’estero, condividendo il palco con diverse entità musicali come MaiMaiMai, Of the Wand and the Moon, Adamennon, Mombu, Bologna Violenta, Alos, Moaan Exis, Winterkälte, N Ran, Marnero, Uochi Tochi, Aborym e BadGirl e in Europa, suonando a Vienna, Prague, Augsburg, Tubingen, Zurich, Lugano, Toulouse, Lyon, Marseille, Clermont Ferrand, Landsberg am Lech, Marburg, Frankfurt e Karlsruhe.

Nella primavera del 2018 ha partecipato all’ElektroAnschlang Fest, grande festival di musica elettronica in Altenburg (D). Nel gennaio 2018 pubblica per l’etichetta canadese Low Noise Prod. un nuovo ep contenente tre brani creati per la performance di Angela Teodorowsky, artista italiana di teatro contemporaneo. Nell’autunno 2018 Petrolio ritorna con un nuovo album “L+Esistenze”, una grande esperienza nata da importanti collaborazioni con artisti provenienti da generi diversi; lavorano con Petrolio ai nuovi pezzi Jochen Arbeit (Einstürzende Neubauten , Automat , AADK , Soundscapes), Fabrizio Modonese Palumbo (( r ), Almagest!, Blind Cave Salamander, Coypu, Larsen, XXL), Aidan Baker (Nadja), Sigillum S, MaiMaiMai e N Ran (). Tra il 2018 e il 2019 presenta il nuovo disco in una serie di date nel Centro Sud Italia e in alcune date in Svizzera e Germania.

Nel marzo 2019 Petrolio suona a Praga all’Audiotrauma Fest, e poi live in una serie di date in Austria, Germania e Polonia.

Nell’estate 2019 suona al SoloMacello Fest XX (con SUMAC, Daniel Menche e The Austerity Program), al Sajeta International Fest in Slovenia e come apertura per Lingua Ignota (Macao Milano) e Pankow (Raindogs).

Attualmente in tre anni Petrolio ha tenuto almeno 130 concerti in tutta Europa