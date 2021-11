Per la Giornata contro la violenza di genere un evento dedicato a Maria Teresa Novara

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza di genere, la Commissione Pari Opportunità uomo donna della Regione Piemonte il prossimo 26 novembre, alle 18, organizza, presso l’Oratorio di Sant’Uberto – Reggia di Venaria Reale, un evento dal titolo: “ Più lontana della Luna” – Mille e una nota per Maria Teresa.

Questo evento è dedicato Maria Teresa Novara, tredicenne figlia di una famiglia contadina astigiana, rapita, come si disse, allora a scopo di libidine, segregata, abusata e lasciata colpevolmente morire di asfissia nell’estate del 1969, anno in cui l’uomo scese sulla Luna per la prima volta. “Per l’Umanità si apriva lo spazio, per Maria Teresa cadevano le speranze” è la riflessione su cui ruota l’evento.

“ E’ stato possibile realizzare questo evento grazie alla disponibilità dimostrata dal Maestro Enrico Pesce, Direttore dall’Orchestra Femminile del Liceo Musicale “Saluzzo – Plana” di Alessandria, delle ballerine del neonato omonimo Liceo Coreutico, dal Dirigente Scolastico Roberto Grenna. Le interpreti e protagoniste della serata sono un gruppo di ragazze, coetanee di Maria Teresa, che attraverso la musica ed il balletto, arti sublimi, faranno risuonare note che diventeranno non solo una richiesta di perdono ma che significheranno al contempo un messaggio di speranza per le nuove generazioni. Il monologo, scritto dallo stesso Maestro Pesce ed interpretato dall’attrice Monica Selene Massone, vuole fermare nel tempo il momento terribile della prigionia e dell’angoscia e contrapporgli le note e la danza di giovani donne proiettate verso la luce e la rinascita” illustra Maria Rosa Porta, Presidente della CRPO Piemonte.

Il tutto nella magnifica cornice dell’oratorio di Sant’Ubaldo alla Reggia di Vinaria Reale, autentico gioiello dell’arte e della cultura piemontese, generosamente messo a disposizione dal Consorzio delle Residenze Sabaude.

“Maria Teresa, giovane astigiana, sarà il simbolo di tutte le ragazze e donne vittime di violenza, una strage che, ancora in questi giorni purtroppo, non accenna ad arrestarsi. E’ stata invitata a partecipare all’evento Laura Deodato, Sostituto Procuratore della Procura di Asti, che ha riaperto il caso e che, con la straordinaria professionalità che la contraddistingue, si sta occupando della storia di Maria Teresa per cercare di renderle giustizia. Sarà presente anche la giornalista astigiana Daniela Peira che si occupa del caso. Il manifesto dell’evento è stato realizzato da Massimo Testa, docente del Liceo artistico Benedetto Alfieri di Asti, che ha racchiuso nel mondo notturno e lunare la voce e la figura di Maria Teresa e il viso della donna che sarebbe diventata” spiega Chiara Cerrato, componente astigiana della CRPO.

“Una bella iniziativa che in un contesto magnifico, come la Reggia di Venaria, ci ricorda un fatto drammatico di molti anni fa che purtroppo si ripete ancora oggi in molti contesti; ecco perché l’iniziativa della CRPO è particolarmente importante da rimarcare” evidenzia Marco Gabusi, Assessore della Regione Piemonte.

La manifestazione ha ottenuto il Patrocinio dell’Assessorato alle Pari Opportunità della Regione Piemonte, del Comune di Alessandria, del Comune di Venaria e del Consorzio delle Residenze Sabaude. E’ possibile prenotarsi on line o seguire l’iniziativa che verrà condivisa sui social ufficiali della Regione Piemonte.