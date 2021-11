“Paleontologia per tutti”: al termine il progetto culturale di Pubblica Utilità tra Asti, Isola e Costigliole

“Paleontologia per tutti” è il nome del progetto di Pubblica Utilità promosso dal partenariato pubblico-privato formato dall’Ente di Gestione del Parco Paleontologico Astigiano, il Comune di Isola d’Asti e il Comune di Costigliole (soggetti proponenti), dal Consorzio CO.AL.A. e dalla Cooperativa A.R.G.O. (soggetti attuatori) e finanziato dalla Regione Piemonte settore Politiche del lavoro.

I candidati dovevano essere privi di impiego da almeno 12 mesi, avere almeno 30 anni ed essere residenti nei comuni indicati dal bando.

“Il progetto – indica il presidente Livio Negro – ha coinvolto due comuni recentemente inseriti all’interno delle aree protette in gestione all’Ente Parco: Isola d’Asti con la sua biblioteca e Costigliole con il suo Castello sede di numerosissime mostre culturali. Le attività del progetto sono state indirizzate ad una maggiore promozione dei due siti rafforzando i legami con le realtà associative e culturali della zona, per sviluppare collaborazioni e fare sinergia per la strutturazione di proposte condivise.”

Le persone che hanno superato la selezione sono: Cristina Ciocca, Anna Maria Calvi, Sara Simoncello, Augusto Morra e Michael Bamidelè.

Nella biblioteca Comunale di Isola in particolare i vincitori del bando hanno riordinato i locali dei settori romanzi e bambini, catalogato i libri a carattere storico. Sono stati riorganizzati degli spazi con l’inserimento di nuove scaffalature, per nuovi libri e donazioni da parte della popolazione isolana, con la conseguente riapertura al pubblico attraverso turni extra, oltre ai volontari, per garantire l’accoglienza di un maggior numero di persone nel rispetto delle normative Covid.

Presso il castello di Costigliole i ragazzi si sono dedicati alla cura del giardino, nei weekend e nei giorni festivi hanno gestito l’apertura di numerose mostre come: RorArte, mostra collettiva di artisti del territorio di Costigliole (maggio-giugno 2021); “la magia delle colline” di Giancarlo Ferraris, personale dell’artista canellese (luglio 2021); “Mercato di Paolo Viola” personale dell’artista astigiano (agosto 2021); La presentazione Presidio Slow Food del peperone quadrato di Motta (agosto 2021); “Storia su tela” di Marisa Garramone, personale dell’artista astigiana, (settembre 2021). Al museo Paleontologico invece i ragazzi si sono impegnati nella pulizia dei locali e nell’allestimento della Mostra “Balene Preistoriche” nell’ex Chiesa del Gesù. Seguiti nelle azioni di tutoraggio dal personale del parco, si sono dedicati poi all’accoglienza del pubblico nella biglietteria del Museo Paleontologico e la segreteria. I loro compiti hanno riguardato infine l’inventario dei reperti fossili e la preparazione di quelli destinati a essere esposti alla nuova mostra.

“Paleontologia per tutti” che ha preso avvio ad aprile 2021 con termine ad ottobre, è stato ideato e condotto dal Parco Paleontologico in stretta collaborazione con la Cooperativa A.R.G.O e il Consorzio CO.AL.A. che hanno assunto i lavoratori e con cui costantemente si sono gestite le problematiche insorte durante la prima parte del progetto, in periodo Covid, in cui i musei e i siti culturali erano ancora chiusi.