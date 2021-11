Tempo di Open Day alla Scuola dell’Infanzia di Serravalle d’Asti che presenta i suoi locali e i progetti.

I progetti

“NATURAL… MENTE, ANCHE FUORI SI IMPARA” La scuola dell’infanzia di Serravalle è una scuola che può usufruire di un ampio spazio esterno strutturato in modo tale da soddisfare le esigenze di movimento e curiosità dei bambini, nonché di un territorio circostante vario e ricco di opportunità di esplorazione e scoperta (bosco, prati, campi). Si presta pertanto, più che mai, come suggerito dalle indicazioni del MIUR, alla realizzazione di percorsi educativi all’aria aperta ed esperienze in natura.

“IL CORPO IN GIOCO” Progetto di educazione motoria rivolto a tutti i bambini della scuola suddivisi in gruppi omogenei per età con incontri settimanali guidati dalle insegnanti di sezione (Moro Paola laureata in scienze motorie e sportive, Giulivi Antonella istruttrice Federazione Italiana di Atletica Leggera)

“PRO…GETTO ACQUA” A partire dall’età prescolare è bene che i bambini siamo sensibilizzati ai vantaggi ed agli svantaggi dell’elemento acqua, ai piaceri che regala ed ai pericoli che nasconde, che imparino a rispettare e non temere l’acqua come purtroppo frequentemente accade. Il progetto è un percorso alla scoperta dell’acqua e prevede: laboratorio di giochi e sperimentazioni con l’acqua a scuola, letture aventi come tema l’acqua, giornate dell’acqua (incontri in piscina guidati da istruttori abilitati dalla Federazione Italiana Nuoto)

“LEGGERE E RACCONTARE’ Progetto di avvicinamento alla lettura con laboratori di lettura guidati dalle insegnanti e da collaboratori volontari della biblioteca astense ed una biblioteca scolastica in cui settimanalmente i bambini sceglieranno un libro da portare a casa.

“GIOCARE CON L’ARTE” “Ogni bambino è un artista, il problema è come rimanere artisti una volta cresciuti” P. Picasso Quanto proposto in questo progetto prende spunto proprio da questa frase Abbiamo molto da imparare dai bambini e dalla loro spontaneità. I bambini devono essere lasciati liberi di osservare, esplorare, conoscere, manipolare ed utilizzare materiali differenti, sperimentare le varie tecniche grafico-pittoriche anche mischiandole tra loro, rielaborandole in modo nuovo ed originale.

“PRIMA DELLA PRIMA” Laboratori specifici di logica, pregrafismo e metafonologia, finalizzati ad accompagnare i bambini di 5 anni nella conquista dei prerequisiti indispensabili all’ingresso nella scuola primari

Come partecipare agli open day dell’Infanzia di Serravalle e del V Circolo Didattico

Gli open day per l’Infanzia di Serravalle (così come per tutti i plessi del V Circolo Didattico di Asti – Rio Crosio, M. Buonarroti, Piero Donna (Serravalle d’Asti ), XXV Aprile con tre sezioni, Lilla, Arcobaleno e Giallo, presso la scuola primaria Rio Crosio, Piero Donna (Serravalle d’Asti – ) si svolgeranno in presenza, a piccoli gruppi e su prenotazione, nelle seguenti giornate: sabato 4 dicembre 9-12; martedì 7 dicembre 16,45-18,15; sabato 11 dicembre 9-12.

E’ possibile prenotare per una sola persona a famiglia, al fine di permettere più visite e non sarà possibile essere accompagnati dai bambini. Il numero delle persone accolte per ogni appuntamento sarà di 15, nel rispetto delle regole del protocollo anticovid e munite di greenpass.

Di seguito i link di prenotazione

PRENOTAZIONI INFANZIA

PRENOTAZIONI PRIMARIA

Clicca QUI per il video di presentazione della scuola dell’Infanzia di Serravalle.