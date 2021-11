Sabato open day alla Collina degli Elfi di Govone

Porte aperte a La Collina degli Elfi, l’associazione di volontariato che ha sede a Govone attiva nell’ambito del sostegno alle famiglie che hanno vissuto la sofferenza della malattia oncologica pediatrica, aiutandole a ritornare alla vita di tutti giorni: sabato 27 novembre, dalle ore 15.00, l’ex convento di Craviano sarà teatro dell’Open Day per chiunque voglia approfondire la conoscenza della struttura e dei suoi volontari.

Nell’incanto del Roero, con i colori dell’autunno che si prepara a lasciare spazio alla stagione invernale, chiunque lo desideri potrà scoprire gli spazi della struttura che domina la collina di Craviano. Un buffet di benvenuto accoglierà i visitatori, che potranno quindi godere di una visita guidata tra le camere, le cucine e gli spazi dedicati ai vari laboratori, chiudendo il tour con un momento dedicato alla condivisione, con le testimonianze dei volontari che prestano servizio in Collina, a disposizione per rispondere alle domande e alle curiosità di chi volesse approfondire questa realtà.

“La nostra mission è quella di accogliere, del tutto gratuitamente, le famiglie colpite dal cancro infantile, in fase di remissione: è il cuore del nostro progetto – dichiara la presidente dell’associazione, Manuela Olmo –. L’obiettivo di questo Open Day è proprio quello di sensibilizzare più persone possibili rispetto al nostro operato, anche in vista del prossimo corso di formazione per i nostri volontari, che partirà a breve”.

In parallelo, come da tradizione, l’associazione sarà presente agli appuntamenti del “Magico paese di Natale”, con una bancarella presso la quale – da sabato 20 novembre sino a domenica 19 dicembre – sarà possibile trovare gli oggetti creati dalle volontarie della Collina, sostenendo i progetti dell’associazione.

Per informazioni e prenotazioni all’Open Day, telefonare al numero 345 08 44 959 o inviare una e-mail a risorseumane@lacollinadeglielfi.it.