Online ATnewsKids di novembre, scarica gratis l’ATnews dei ragazzi

ATnewsKids compie un anno e siamo molto contenti di questo primo traguardo raggiunto per un progetto a cui dedichiamo tanta attenzione e che trovate solo su ATnews!

Per il numero di novembre abbiamo deciso di occuparci di una cosa che conosciamo bene tutti: i tappi di plastica!

Sapete perchè si raccolgono i tappi e a cosa serve farlo? Abbiamo coinvolto diverse realtà che ci spiegano cose molto interessanti! Non vogliamo svelarvi nulla, vi invitiamo a scaricare gratuitamente il nuovo numero e leggerlo a scuola, a casa, con gli amici o con i genitori.

Non solo tappi, però. Parleremo anche di temi molto vicino a noi insieme agli studenti della Scuola Media Parini e vi porteremo con la mente al… mare! Ma un mare molto speciale ed un mare che fu!

Vi è venuta voglia di leggerlo? Non resta che scaricarlo cliccando qui ATnews Kids novembre 2021

E non dimenticate di consultare ATnewsKids.it per leggere gli speciali per voi realizzati dalla redazione di ATnews.