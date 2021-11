Omaggi aziendali: ecco i regali più gettonati per il Natale

Dopo la crisi del 2020 legata alla pandemia di Covid-19 il mercato del lavoro e l’economia sono in ripresa nel 2021, con la previsione di un ulteriore miglioramento per il 2022. Secondo lo studio Cerved per LHH, tra il 2021 e il 2022 la previsione è il recupero di 531 mila posti di lavoro, per arrivare ad appena 91 mila in meno rispetto ai livelli occupazionali pre-covid.

La domanda sarà spinta soprattutto dalle imprese di medie e grandi dimensioni, mentre tra le piccole aziende ci saranno maggiori difficoltà, con una perdita tra piccole e micro imprese di circa 110 mila posti di lavoro. Tra i settori in crescita ci sono il comparto chimico-farmaceutico, le telecomunicazioni e l’ambito tecnologie e media, con un forte incremento della richiesta di servizi informatici.

D’altronde, l’FMI prevede una crescita del PIL dell’Italia del 5,8% per il 2021, tuttavia come sottolineato dalla BCE la ripresa non sarà omogenea. Per questo motivo, un aspetto da non trascurare è prestare attenzione alla motivazione dei dipendenti, cercando di stimolare la produttività e, allo stesso tempo, rafforzare il loro senso di appartenenza.

Una soluzione utile in vista della fine dell’anno è rappresentata dai regali aziendali per il Natale, un piccolo gesto per ringraziare i propri lavoratori e aumentare la serenità nell’ambiente di lavoro.

I regali aziendali per Natale da offrire ai dipendenti

In occasione delle feste natalizie, un’idea sempre molto apprezzata sono gli omaggi enogastronomici, dai classici pandoro e panettone all’immancabile spumante o bottiglia di vino di qualità.

In particolare, è importante optare per i prodotti tipici regionali e le proposte delle piccole aziende d’eccellenza dell’enogastronomia Made in Italy, puntando sulla filiera corta, la valorizzazione del territorio e la ricerca di prodotti alimentari biologici e tradizionali. Inoltre, è possibile acquistare i cesti di Natale, scegliendo una selezione di articoli tipici da offrire ai dipendenti e ai fornitori, come ringraziamento per il lavoro svolto e incentivo per il prossimo anno.

Allo stesso tempo, un’altra opzione è quella di puntare sui prodotti eco-friendly, regalando un kit ecologico per la postazione di lavoro. Ad esempio, è possibile fornire un’agenda ecosostenibile in materiale riciclato o biodegradabile, oppure strumenti di scrittura green come le penne ecologiche. Sono sempre molto gettonati come omaggi aziendali anche i regali hi-tech, dalle cuffie audio agli zaini porta computer, utili per l’ufficio e i collaboratori che lavorano in smart working.

Il valore aggiunto dei regali di Natale per la cultura aziendale

Le festività natalizie rappresentano un’occasione speciale per prendersi cura di dipendenti, collaboratori e fornitori ma è sempre importante non trascurare il valore del capitale umano, essenziale per il futuro dell’azienda e la crescita dell’organizzazione.

Il personale deve essere stimolato e incentivato a dare sempre il meglio, approfittando però del periodo natalizio per portare un po’ di serenità nell’ambiente di lavoro. Ciò vale soprattutto per il contesto attuale, con la necessità di mettersi alle spalle le difficoltà riscontrate durante la crisi sanitaria e pensare al futuro con ottimismo. Un omaggio di Natale può aiutare a migliorare l’attaccamento dei dipendenti all’impresa, consolidare la cultura aziendale e valorizzare il lato umano.

Per questo motivo non bisogna solo offrire un regalo aziendale per Natale, ma è necessario coinvolgere i dipendenti organizzando attività, incontri e iniziative che facciano sentire tutti i lavoratori parte del progetto aziendale.

La creazione di un gruppo unito e affiatato consente di ripartire dopo la pausa natalizia con maggiore energia, per rilanciare la propria azienda con il supporto di tutti i membri dell’organizzazione.