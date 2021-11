Giornata Nazionale degli Alberi: iniziative anche ad Asti e provincia

Tutti sappiamo quanto gli alberi siano fondamentali per la salute nostra e del pianeta: assorbono anidride carbonica, rilasciano ossigeno, prevengono il dissesto idrogeologico.

Nel 2011, il Ministero dell’Ambiente con una legge precisa, ha istituito la Giornata Nazionale degli Alberi che viene celebrata ogni 21 novembre. Il suo scopo è promuovere politiche ambientali per la riduzione delle emissioni, la protezione del suolo, il miglioramento della qualità dell’aria, la valorizzazione delle tradizioni legate all’albero e la vivibilità degli insediamenti urbani.

Anche ad Asti e provincia sono proposte diverse iniziative in questa giornata. Ve ne raccontiamo alcune.

Ieri, con un giorno di anticipo, a Villanova d’Asti l’Istituto Comprensivo insieme al Comune e all’Associazione Camminare Lentamente sono stati piantati 50 aceri nell’area del Bosco Urbano presso l’ex Poligono di Tiro a Segno.

Oggi, nei giardini della piazza di Castagnole Monferrato verranno messi a dimora nuovi castagni per ogni bimbo nato nel 2020, verrà inoltre consegnata ai genitori una bottiglia di vino Ruché nel rispetto della vecchia tradizione delle campagne monferrine. La bottiglia sarà personalizzata con un’etichetta disegnata dai bambini della scuola elementare e media del territorio e più votata nell’ambito del tema concorso “Profumo di Ruché”.

Sempre oggi il Comitato spontaneo Corso Alba propone alle famiglie un evento al nuovo Parco Fruttuoso di Asti, in via P. Mattarella. Il ritrovo è alle ore 14, con un’esibizione dei ragazzi del Borgo San Jorio Sacro Cuore. A seguire si terranno laboratori tematici per bambini e ragazzi e giochi per facilitare la conoscenza e la memorizzazione dei vari tipi di frutti, piante e foglie corrispondenti. Il pomeriggio si concluderà con la piantumazione di alcune nuove piante in aree del quartiere di corso Alba.

Qui potete trovare tutte le iniziative dei bambini più piccoli, degli asili nido di Asti ->I nidi d’infanzia di Asti festeggiano l’albero prezioso alleato dell’uomo: le attività proposte ai bambini in città