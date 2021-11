Carabinieri Forestali e scuole astigiane insieme per la Giornata Nazionale degli Alberi

Oggi si celebra la Giornata Nazionale degli Alberi e i Reparti Carabinieri Forestale della provincia la celebreranno domani, lunedì 22 novembre, insieme alle scuole, alle Amministrazioni comunali ed alle Associazioni di volontariato.

Il Gruppo Carabinieri Forestale di Asti e le Stazioni dipendenti metteranno a dimora piantine forestali nei giardini di alcune scuole della provincia. Le piantine sono donate dal Raggruppamento Carabinieri Biodiversità nell’ambito del progetto nazionale di educazione ambientale “Un albero per il futuro”, patrocinato dal Ministero della Transizione Ecologica.

La “Festa dell’Albero” cade ufficialmente oggi, il 21 novembre, ma l’evento si terrà lunedì per consentire una maggiore partecipazione di alunni, principali destinatari del messaggio educativo. Saranno coinvolti quattro istituti scolastici ed altrettante Amministrazioni comunali nonché alcune Associazioni di volontariato impegnate nella protezione dell’ambiente e della biodiversità.

Le piantine saranno corredate da una fascetta con QR code che consentirà di registrarne automaticamente la posizione geografica e di inserirle nel portale www.unalberoperilfuturo.it.

Il progetto nazionale prevede la donazione e la messa a dimora nelle scuole italiane di migliaia di piantine nel triennio 2020-2022. L’obiettivo è quello di intraprendere un percorso verso la consapevolezza dell’importanza degli alberi per la tutela dell’ambiente ed in particolare per il contenimento dei cambiamenti climatici. Gli alunni vengono concretamente coinvolti nella creazione di un “bosco diffuso” in tutta Italia, la cui crescita può essere visualizzata su di una mappa digitale. Un algoritmo ne calcola in tempo reale il quantitativo di anidride carbonica complessivamente assorbita, man mano che nuovi alberi vengono piantati e si accrescono.

Nell’ambito di tale progetto, in occasione della “Festa dell’Albero” 2021 tutti i reparti Forestali dell’Arma distribuiti sul territorio nazionale, quasi in simultanea, pianteranno alberelli forestali presso le scuole, incrementando il grande “bosco” nazionale di oltre un migliaio di piantine.

In provincia di Asti le celebrazioni, organizzate in collaborazione con gli Istituti scolastici e con le amministrazioni comunali, si svolgeranno a:

– Asti, presso scuola primaria “Salvo D’Acquisto” del “I° Circolo Asti”;

– Montafia, presso scuole dell’infanzia, primaria e secondaria dell’Istituto Comprensivo di Villafranca d’Asti;

– Nizza Monferrato, presso scuola primaria “Edmondo Rossignoli” dell’Istituto Comprensivo “Carlo Alberto Dalla Chiesa”;

– Canelli, presso scuola primaria “Umberto Bosca” dell’Istituto Comprensivo di Canelli.