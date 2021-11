Oggi è la Giornata Internazionale dell’Infanzia

Oggi, 20 novembre, si celebra la ricorrenza della “Giornata Internazionale dell’Infanzia e dell’Adolescenza”. In occasione dell’evento l’Assessorato alle Politiche Sociali presenta il manifesto dedicato ai diritti per l’Infanzia, con attenzione al diritto dell’Ascolto. Grazie al disegno di Paolo Fresu è stato messo in particolare risalto l’importanza della relazione tra genitore e bambino.

Ricordare l’esistenza dei diritti dedicati ai minori è importante ma non sufficiente, è pertanto opportuno verificarne anche l’effettiva applicazione ed è per questo che venerdì 26 novembre alle ore 15,30 in Sala Platone di Palazzo Civico si terrà un incontro dedicato. Al momento di riflessione parteciperanno la dott.ssa Emma Avezzù, Procuratore della Repubblica Tribunale dei Minori del Piemonte e della Valle d’ Aosta, il sindaco Maurizio Rasero, l’Assessore alle Politiche Sociali Mariangela Cotto, il dirigente dei servizi Sociali Roberto Giolito e la responsabile Minori Cristina Gai.

Prenderanno parte alla giornata i rappresentanti delle associazioni di volontariato che si occupano di diritti dell’infanzia.