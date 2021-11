Nuovi infermieri ad Asti, il futuro di due neolaureate tra aspettative e realtà

Formazione continua, grande aspettativa e tanta voglia di mettersi in gioco. Queste le caratteristiche che accomunano Alessia Perini e Marina Potenza, tra i 35 tra infermieri e infermiere laureati lo scorso 8 novembre al Polo Universitario di Asti.

Con loro la città si arricchisce di giovani risorse pronte ad essere inserite in ospedali, in strutture private o sul territorio supportando e portando nuova linfa vitale ai colleghi infermieri già impiegati. Le dottoresse Perini e Potenza, come i loro compagni, arrivano da due anni difficili, sottoposti ad un percorso formativo ancor più difficile di quello tradizionale, fatto di molte ore di studio teorico, di esami e di ore di tirocinio diventate talvolta impossibili a causa delle restrizioni pandemiche. Forse proprio grazie a queste difficoltà logistiche e organizzative, questi neo dottori possono vantare una formazione base che è già arricchita di un aspetto specialistico che li proietta oggi in un mondo sanitario del lavoro che ha estremamente bisogno di professionisti preparati, competenti e soprattutto resilienti, pronti ad affrontare qualsiasi situazione e a misurarsi con modelli di salute pubblica in continuo cambiamento.

“Sicuramente non è stato semplice, ma ci sono stati anche lati positivi nella didattica a distanza. Gli insegnanti ci hanno messo nelle condizioni migliori per approfondire molte tematiche” conferma Alessia Perini, 23 anni, laureatasi con una tesi su “Prevenzione ed educazione terapeutica nel paziente affetto da piede diabetico”. “La ricerca e lo studio della letteratura esistente sono stati elementi preziosi” aggiunge Marina Potenza, 22 anni, che ha presentato una tesi sperimentale nata proprio dalla necessità di dare delle risposte in periodo di pandemia. “Ho realizzato una scheda per attribuire uno score di priorità al posizionamento di accesso venoso a medio e lungo termine in pazienti di medicina interna – entra nel dettaglio – La necessità di uno studio simile è nato nel periodo della seconda ondata di pandemia. In medicina interna, dove sono ricoverati molti pazienti, ci si trova a gestire numerose chiamate e c’è la necessità di capire a chi spetta la priorità secondo dei criteri di inclusione ed esclusione”.

Se varie sono le molle che hanno fatto scattare la scintilla dell’interesse per questa professione – una predisposizione naturale alla cura e all’aiuto verso il prossimo per Alessia e più una curiosità per un percorso di studi in continuo divenire per Marina – comune è il loro punto di arrivo: il desiderio di lavorare, consapevoli che non si finisce mai di imparare.

“Non ci si può fermare alle nozioni della laurea triennale. Non bisogna mai smettere di formarsi e di studiare perchè c’è sempre necessità di approfondire. L’infermieristica è un campo ancora recente e in continua progressione” concordano le due neolaureate che sono già pronte per entrare nel mondo del lavoro.

“C’è molta richiesta di personale e molte offerte di lavoro che ho preso in considerazione anche nell’Astigiano. Alla fine ho optato per un impiego nell’ambito della psichiatria in una casa di cura nel Canavese, vicino a dove abita la mia famiglia. Per il futuro però mi piacerebbe un impiego nel pubblico e nell’ambito della pediatria” spiega Alessia con entusiasmo ed emozione per il nuovo percorso professionale che l’attende già da lunedì prossimo.

“Io non ho preferenze per pubblico o privato. Prima di tutto intendo proseguire negli studi con la Laurea Magistrale e sono proiettata verso la ricerca e l’insegnamento. Ovviamente ho intenzione di iniziare il prima possibile a lavorare e a fare pratica. Sono proiettata al territorio che ritengo vada valorizzato di più” dichiara Marina che abita a Settime e conosce quali sono le necessità dei paesi di provincia.

Se queste sono le loro aspirazioni, qual è la realtà che attende Marina, Alessia e gli altri neolaureati? Lo abbiamo chiesto a Enrico Mirisola, segretario provinciale del Nursing Up di Alessandria e Segretario Aziendale di Asti: “Abbiamo bisogno di non perdere questi giovani professionisti che oggi si misurano anche con un mondo del lavoro che li vede indispensabili ma spesso precari, con contratti che arrivano dopo anni di graduatorie mai utilizzate, con concorsi dove migliaia di professionisti si giocano pochissimi incarichi a tempo indeterminato, mentre gli ospedali di tutta Italia sono in emorragia di personale”.

Nursing Up è stato tra le sigle sindacali, che si sono confrontate lo scorso 5 novembre con la Direzione Generale dell’Asl di Asti, su tematiche calde inerenti alcune urgenze riguardanti i lavoratori, tra cui il bando di concorso per l’assunzione a tempo determinato di infermieri. Spiega Mirisola: “Come Nursing Up, uno dei sindacati di categoria più attenti alla tutela delle risorse umane, siano esse già impiegate, ma soprattutto in attesa di collocazione lavorativa, chiediamo da tempo che le risorse infermieristiche con contratto a tempo determinato e quindi con rischio licenziamento siano invece trasformate in risorse a tempo indeterminato, beneficiando di prima di un prolungamento dei contratti esistenti per arrivare, speriamo a breve, a contratti definitivi. Nursing Up si augura che le nuove risorse appena laureate non siano messe in condizione di trovare lavoro altrove per meritare uno stipendio dignitoso che in Italia ancora è inesistente, o peggio costretti ad adeguarsi a condizioni lavorative locali che non salvaguardano la loro dignità di professionisti della cura”.