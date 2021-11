Nuova veste per il sito web della Biblioteca Astense Giorgio Faletti

È online la nuova versione del sito della Biblioteca Astense Giorgio Faletti: rivisto sia dal punto di vista grafico che contenutistico, permette di reperire le informazioni in maniera più rapida e intuitiva, anche su tablet e smartphone.

Si possono consultare i servizi della biblioteca, il prestito digitale, il catalogo dei libri posseduti, i progetti, i corsi di aggiornamento e i vari eventi, per grandi e piccini, organizzati nel corso dell’anno. Per rimanere sempre aggiornati sulle novità proposte, c’è la possibilità di iscriversi alla newsletter in base alla fascia d’età di proprio interesse (bambini 0-7 anni, ragazzi sopra i 7 anni e adulti). Oltre a quelle relative a Bibliobus, Passepartout Festival e Premio Asti d’Appello, è presente una nuova sezione dedicata alle biblioteche della provincia che aderiscono al Sistema Bibliotecario Astigiano, di cui è capofila la Biblioteca Astense, dove sono riunite le tante iniziative proposte sul territorio alle quali è possibile partecipare.

Dichiarano Roberta Bellesini, presidente della Biblioteca, e la direttrice Dontella Gnetti: “Anche il nuovo sito si inserisce nell’ambito delle iniziative della Biblioteca nel segno della ripresa dopo la pandemia. A breve annunceremo importanti novità sia per gli spazi sia per il calendario incontri 2021-2022”.

Il sito è raggiungibile al consueto indirizzo www.bibliotecastense.it