No Green Pass, a Settime locale rimarrà chiuso fino a quando varrà l’obbligo della certificazione

Alla vigilia di alcune decisioni più restrittive sull’uso del Green Pass, che molto probabilmente saranno prese questa sera dal Consiglio dei Ministri, anche nell’astigiano alcuni si associano alla protesta contro l’uso di questo strumento.

E’ il caso del bar “La Meridiana” di Settime, che ha chiuso temporaneamente i battenti per protesta contro il Green Pass. “Il bar rimarrà chiuso fino a quando non ci sarà più l’obbligo di Green Pass per lavorare“, si legge su un cartello esposto sopra la serranda abbassata.

Se i titolari rimarranno fermi nelle loro convinzioni , visto il giro di vite dovuto alla recente impennata dei contagi, molto difficilmente le porte del locale si riapriranno al pubblico presto.