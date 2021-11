Nizza Monferrato, il Sindaco apre le porte del comune alle classi quinte del Pellati

Il 19 novembre c.m. gli alunni delle classi quinte AFM e SIA dell’Istituto Pellati, accompagnate dalle docenti di diritto prof. Anna Daddio e prof. Laura Cairo, hanno avuto la possibilità di partecipare ad una lezione di cittadinanza attiva tenuta dal sindaco Simone Nosenzo, dal segretario comunale Daniele Germano e dall’assessore Ausilia Quaglia.

Gli alunni sono stati accolti in sala del Consiglio comunale e hanno intervistato gli amministratori presenti in merito alla vita comunale e amministrativa della città di Nizza, confrontandosi in un dibattito a domande aperte.

Numerose le domande poste dagli alunni in merito all’impegno del Comune nei confronti dei giovani, alla raccolta differenziata, alla disaffezione dei cittadini alla politica, all’emergenza covid fino ad arrivare all’evasione fiscale e agli strumenti che vengono adottati per combatterla. Tutte domande a cui sono seguite risposte esaurienti da parte del Sindaco e dell’assessore.

Il segretario comunale ha risposto invece a domande più tecniche spiegando la struttura e le funzioni della giunta comunale nonché le modalità di nomina degli assessori.

Non sono mancate infine curiosità sulla figura del sindaco, sulle sue scelte personali e politiche e sulle sue responsabilità giuridiche. In complesso l’esperienza é stata molto positiva per entrambe le parti.

Il sindaco e l’assessore hanno approvato l’iniziativa, ribadendo l’importanza per i cittadini di comunicare con le istituzioni pubbliche senza remore, ricordando che l’amministrazione locale è quella più vicina alle persone, in quanto a servizio di tutta la comunità.