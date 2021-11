Nizza Monferrato e Asti: importanti riconoscimenti per l’operato dell’associazione “Con Te”

Nelle ultime settimane l’Associazione di volontariato “Con Te”, che si occupa di diffondere la cultura del sollievo e di portare sostegno alle persone malate o ai pazienti in fase di fine vita e alle loro famiglie, ha ricevuto prestigiosi riconoscimenti.

Lo scorso 6 novembre “Con Te” ha ricevuto il Premio Campanon, attribuito dal Comune di Nizza Monferrato a tutte le associazioni e volontari che si sono impegnati per garantire un servizio efficiente e puntuale al polo vaccinale Foro Boario. Al Teatro Alfieri di Asti lo scorso 16 novembre “Con Te” è stata inoltre insignita del Premio “Associazione dell’anno 2020”.

“Sono importanti riconoscimenti – dichiara il presidente “Con Te” Giovanni Boccia – che dimostrano come l’operato della nostra associazione sia importante per la cittadinanza. Dimostrano inoltre che si sta prendendo coscienza dell’importanza di un settore, quello delle cure palliative, che è fondamentale nella nostra società. Grazie ai nostri 106 volontari e alle donazioni di generosi benefattori siamo in grado di offrire aiuto a chi soffre”.

E’ proprio grazie alle donazioni di privati cittadini e di club di servizio che è stato possibile erogare la somma totale di 70.000 euro in due anni per l’assunzione di un nuovo medico esperto palliativista al reparto di oncologia dell’ospedale Cardinal Massaia di Asti. Nei giorni scorsi è stata definita la convenzione tra associazione e Asl At e dal prossimo 1 dicembre il nuovo medico andrà ad affiancare l’equipe di cure palliative.

Tra le diverse attività che caratterizzano l’operato della “Con Te” ci sono la consegna domiciliare di farmaci ai malati terminali, l’assistenza all’hospice di Nizza e al day hospital di Asti e l’organizzazione di bancarelle per far conoscere le cure palliative e la cultura del sollievo. Molto importante anche la raccolta dei tappi di plastica che permette di sostenere le attività e iniziative dell’associazione in aiuto dei malati e dei loro familiari.

Per informazioni sull’associazione: pagina Facebook e Instagram “Associazione Con Te OdV” o sito web: http://www.con-te.org/

Per donare il 5×1000 alla Con Te OdV è sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale: 92054810053. Per donazioni contattare la segreteria al numero: 3342189803 (la sede di corso Savona 237 è aperta dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30

[Nella foto: il Premio Associazione dell’Anno – a sinistra l’ex presidente Fares Cerrina e a destra l’attuale presidente Giovanni Boccia]