Nizza futura interroga l’Amministrazione Nosenzo sulle forniture di acqua in via Fratelli Rosselli

Insediato il nuovo Consiglio Comunale, anche l’opposizione alla giunta di Simone Nosenzo muove i primi passi.

Con un’interrogazione scritta, il gruppo consigliare “Nizza futura” interpella l’Amministrazione in merito alla fornitura di acqua alle utenze presenti nel complesso delle palazzine site in via Fratelli Rosselli.

“Il gruppo chiede la condivisione delle informazioni in possesso dell’Amministrazione comunale – si legge nell’interrogazione – inoltre intendiamo conoscere quali iniziative sono state adottate per fronteggiare tale disagio, valutato che il problema non è da considerarsi unicamente economico ma ha risvolti sociali e di igiene pubblica, resa ancora più grave dall’ancora presente emergenza pandemica”.