Nel fine settimana si corre nell’Astigiano il 24° Ronde Colli del Monferrato e del Moscato: ecco le strade chiuse

In occasione della competizione sportiva automobilistica denominata “24° Ronde Colli del Monferrato e del Moscato” organizzata dall’Associazione Sportiva VM MOTORTEAM e autorizzata dalla Provincia di Asti, la Prefettura di Asti ha disposto per sabato 20 novembre 2021 e, per domenica 21 novembre 2021 la chiusura al traffico delle strade interessate dalla prova di vetture da gara denominata “Shakedown” e dalla Prova Speciale 1/2/3/4,

Ecco di seguito elencate le strade chiuse:

– Shake Down – prova vetture da gara (lunghezza km. 1,50) in programma per sabato 20 novembre 2021: il percorso interessa il tratto centrale della Prova Speciale “Castelletto Merli” per km. 1,500.

Orari di chiusura al traffico:

– dalle ore 13.00 alle ore 16.30

Prova Speciale 1/2/3/4: denominata “Castelletto Merli” (lunghezza km. 9,000) in programma per domenica 21 novembre 2021 (da ripetersi 4 volte): la partenza è ubicata all’uscita del Comune di Ponzano Monferrato (AL) sulla SP 18 in direzione Perno Sup. nel Comune di Castelletto Merli; si prosegue sulla SP 17 sino ad incrociare la SP 13 e poi in direzione di Moncalvo, ove si procede sulla Strada Comunale sino all’incrocio con Via Gavello; giunti al bivio con la SP 57/D si svolta a sinistra e si prosegue sulla medesima fino all’incrocio con la Strada Comunale Vairo in Collina, quindi si percorre la stessa in direzione Strada Villaggio Aleramo dove è previsto il fine prova speciale.

Orari di chiusura al traffico:

1° passaggio: dalle ore 7.00 fino al transito dell’ultima vettura – vettura scopa;

2° passaggio: dalle ore 10.00 fino al transito dell’ultima vettura – vettura scopa;

3° passaggio: dalle ore 13.00 fino al transito dell’ultima vettura – vettura scopa;

4° passaggio: dalle ore 15.30 fino al transito dell’ultima vettura – vettura scopa.

L’organizzatore assicurerà il regolare svolgimento della manifestazione, che avverrà nel rispetto delle vigenti disposizioni normative volte al contenimento dell’emergenza epidemiologica Covid-19.

Il dettaglio con gli orari dei transiti nei territori comunali interessati è consultabile sul sito internet della Prefettura di Asti.