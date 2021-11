Nel fine settimana è in programma “La grande Corsa – Historic Rally”: le strade chiuse nell’Astigiano

In occasione della competizione sportiva automobilistica denominata “La grande Corsa – Historic Rally” organizzata dall’Associazione Sportiva CLUB della RUGGINE e autorizzata, per quanto di competenza, dalla Provincia di Asti, la Prefettura di Asti ha disposto per sabato 27 novembre 2021 la chiusura al traffico delle strade interessate dalle Prove Speciali.

Ecco l’elenco delle strade e gli orari di chiusura

– P.S. 1/5/9 “Moncucco” (km 6,900) in programma sabato 27 novembre 2021 (da ripetersi 3 volte): la partenza è ubicata nel Comune di Marentino (TO) sulla Strada Comunale in direzione di Moncucco Torinese; si procede in Provincia di Asti sulla Sp. 77 sino al bivio con la Strada Comunale San Giorgio-San Michele e si prosegue su detta strada sino al bivio con la Sp. 32 e poi sino all’abitato di Moncucco Torinese, ove si percorre Via Lunga dal bivio con Via Roma sino all’intersezione con la Strada Comunale Brandizzo, sino a raggiungere la Sp. 32B dove, circa a mt. 300,00 prima del bivio con la Sp. 16, è previsto il fine prova speciale.

Orari di chiusura al traffico:

1°passaggio: dalle ore 7,00 fino al transito dell’ultimo concorrente previsto per le h. 10,30;

2°passaggio: dalle ore 11,10 fino al transito dell’ultimo concorrente previsto per le h. 15,10;

3°passaggio: dalle ore 15,40 fino al transito dell’ultimo concorrente previsto, per il tratto di competenza della Provincia di Asti, entro le h. 16,30;

– P.S- 2/6/10 “Lauriano” (km 5,050) in programma sabato 27 novembre 2021 ( da ripetersi 3 volte): la partenza è ubicata nel Comune di Tonengo (AT) sulla SP 18, si prosegue su questa strada sino al confine tra il Comune di Tonengo (AT) e il Comune di Lauriano (TO) quindi si procede nel territorio della Città Metropolitana di Torino, dove è previsto il fine prova speciale.

Orari di chiusura al traffico:

1°passaggio: dalle ore 7,35 fino al transito dell’ultimo concorrente previsto per le h. 11,00;

2°passaggio: dalle ore 12,00 fino al transito dell’ultimo concorrente previsto per le h. 15,20;

3°passaggio: dalle ore 16,00 fino al transito dell’ultimo concorrente previsto, per il tratto di competenza della Provincia di Asti, entro le h. 16,30;

– P.S- 3/7 “Morasengo” (km 8,780) in programma sabato 27 novembre 2021 (da ripetersi 2 volte) : la partenza è ubicata nel Comune di Monteu da Po (TO) sulla SP 105; si prosegue in direzione di Tonengo (AT) fino al confine con la Provincia di Asti, quindi si procede sulla Sp. 18A nel Comune di Morasengo (AT) e poi si prosegue nel territorio della Città Metropolitana di Torino, dove è previsto il fine prova speciale.

Orari di chiusura al traffico:

1°passaggio: dalle ore 8,00 fino al transito dell’ultimo concorrente previsto per le h. 11,30;

2°passaggio: dalle ore 12,20 fino al transito dell’ultimo concorrente previsto per le h. 15,30;

– P.S- 4/8 “Robella” (km 13,060) in programma sabato 27 novembre 2021 (da ripetersi 2 volte): la partenza è ubicata nel Comune di Verrua Savoia (TO) sulla SP. 112 in Località Camorano; si prosegue nel territorio della Città Metropolitana di Torino in direzione Robella sino al confine con la Provincia di Asti, quindi si procede sulla Strada Comunale Via San Marcelliano e poi sulla Via 11 Febbraio e sulla Via Polo Nord sino al bivio con la Sp. 21A, proseguendo su detta strada sino al bivio con la Sp. 89 dove è previsto il fine prova speciale.

Orari di chiusura al traffico:

1°passaggio: dalle ore 8,40 fino al transito dell’ultimo concorrente previsto per le h. 12,10;

2°passaggio: dalle ore 13.10 fino al transito dell’ultimo concorrente previsto per le h. 16,20;

L’organizzatore assicurerà il regolare svolgimento della manifestazione, che avverrà nel rispetto delle vigenti disposizioni normative volte al contenimento dell’emergenza epidemiologica Covid-19.

Il dettaglio con gli orari dei transiti nei territori comunali interessati è consultabile sul sito internet della Prefettura di Asti.