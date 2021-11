Natale insieme… a voi: spettacoli e laboratori con i servizi culturali del Comune di Alba 

“Natale insieme… a voi!” è il calendario di spettacoli, letture animate, visite guidate e concerti che i Servizi culturali del Comune di Alba propongono per festeggiare il Natale. La Biblioteca civica “G. Ferrero”, il Museo civico “F. Eusebio”, il civico Istituto Musicale “L. Rocca” e il Teatro Sociale “G. Busca” si sono uniti per creare un unico cartellone di appuntamenti che si snoderanno da mercoledì 1 dicembre a domenica 9 gennaio.

La Biblioteca civica prosegue con le letture animate del ciclo “Una storia tira l’altra”, finanziate dalla Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del progetto Nati per Leggere Piemonte. Cinque date per condividere il piacere della lettura ad alta voce: 1 dicembre in Biblioteca alle ore 10:30, 9 dicembre nel quartiere Scaparoni alle ore 17, 10 dicembre nel quartiere Piave alle 17, 16 dicembre in Biblioteca alle 17 e 21 dicembre nel quartiere Piana Biglini alle ore 17.

Sia che verrà raccontata sabato 4 dicembre, alle ore 16.30 presso la sala Riolfo, sarà quella del giovane Icaro e del suo desiderio di volare. Per tutte le letture l’ingresso è libero ma la prenotazione è obbligatoria (bibliotecacivicadialba.eventbrite.com).

Il Museo civico darà avvio alle sue attività con un’apertura straordinaria dei depositi sabato 4 dicembre: a vent’anni dal riallestimento i visitatori potranno scoprire numerosi reperti non esposti, sia naturalistici sia archeologici, e avranno modo di conoscere il lavoro dei ricercatori. Quattro i turni di visita, alle 15.00, 16.00, 17.00 e 18.00 a cui si potrà partecipare acquistando il biglietto del Museo.

Le proposte del Museo Eusebio continuano venerdì 10 dicembre con la proiezione del documentario “Roero: passeggiata fra rocche, boschi, campi e vigneti” di Tom Piatti, botanico per passione. La serata a ingresso libero avrà luogo in sala Riolfo alle ore 21.00 e sarà presentata da Ettore Chiavassa, profondo conoscitore degli aspetti naturalistici del Roero.

Domenica 12 dicembre alle ore 17.00, saranno le sale del Museo ad accogliere gli studenti della classe di tromba del civico Istituto Musicale per un concerto itinerante. Matteo Boglietti, Fausto Altare e Giulio Riolfo, accompagnati dal loro docente Marco Bellone, eseguiranno musiche di Ennio Morricone, Nino Rota e John Williams. Ingresso libero.

Mercoledì 29 dicembre, dalle ore 15 alle ore 18.00, spazio ai bambini dai 6 agli 11 anni per “Il Museo dei piccoli – speciale Natale”, un pomeriggio di giochi al Museo Eusebio con attività creative e racconti con merenda finale. Ingresso a 1 euro.

Per tutti gli eventi del Museo è necessaria la prenotazione alla mail museo@comune.alba.cn.it o al numero 0173 292473.

Appuntamento da non perdere è la Festa di Natale che quest’anno la Biblioteca e il Museo hanno deciso di proporre insieme: venerdì 17 dicembre si partirà da piazza Risorgimento alle 16.30 con le musiche natalizie di una travolgente marching band che condurrà gli spettatori fin nel Cortile della Maddalena. Alle 17.00, in sala Beppe Fenoglio, la compagnia Faber Teater metterà in scena lo spettacolo “Non ti vedo, non mi vedi”, una tenera storia di scoperta e di amicizia che si concluderà con una bellissima nevicata. In occasione della rappresentazione saranno illuminati gli alberi del cortile e verrà offerta a tutti una calda merenda. L’ingresso è libero con prenotazione obbligatoria su bibliotecacivicadialba.eventbrite.com.

Una bella novità è l’apertura straordinaria del Coro della Maddalena che sarà visitabile liberamente domenica 5, 12, 19 dicembre e 2 gennaio dalle 15.00 alle 19.00. In occasione della riapertura, domenica 5 dicembre, alle 18.30, il Coro della Maddalena accoglierà il concerto dell’ensemble del coro Lalaguys con Silvio Orlandi alla ghironda e a dirigere il maestro Paolo Paglia. Anche in questo caso l’ingresso è libero con prenotazione obbligatoria su bibliotecacivicadialba.eventbrite.com

Nel mese di dicembre non può mancare lo spettacolo natalizio per famiglie del Teatro Sociale “G. Busca” che quest’anno propone un classico di Hans Christian Andersen, “La ballerina e il soldatino di stagno” portato in scena dalla compagnia Casa Bit domenica 19 dicembre, alle ore 16.30. Il palco del Sociale ospiterà una rivisitazione coinvolgente di una delle fiabe più conosciute con una suggestiva scenografia e un messaggio importante: l’arte e la bellezza trionfano sempre sulla guerra e l’invidia. Ingresso a 7 euro, ridotto 0-3 anni a 3 euro.

Sempre al Teatro Sociale, mercoledì 22 dicembre alle ore 18.30, il civico Istituto Musicale proporrà il tradizionale concerto di Natale che vedrà coinvolti allievi e docenti per augurare Buon Natale in musica. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria.

A chiudere il cartellone natalizio sarà lo spettacolo “Il gruffalò”, prodotto dalla fondazione Aida, che verrà rappresentato al Teatro Sociale domenica 9 gennaio alle 16.30: una commedia musicale tratta dalla celebre storia di Julia Donaldson e Alex Scheffler, un’avventura ricca di colpi di scena che ha per protagonista un coraggioso topolino dalla fervida immaginazione. Ingresso a 10 euro (posto unico).I biglietti degli spettacoli del Sociale sono in vendita al botteghino del Teatro, alla Libreria La torre o online su www.ticket.it.

Per tutti gli appuntamenti in cartellone, dai dodici anni in su, è necessario esibire il green pass.

L’assessore alla Cultura Carlotta Boffa: “Sono molto soddisfatta che i Servizi culturali del comune continuino a collaborare tra loro per regalare a tutti proposte divertenti e coinvolgenti che ci accompagneranno per tutto il periodo natalizio. Un prezioso lavoro di squadra che saprà aggiungere all’offerta culturale esistente occasioni speciali da vivere insieme in alcuni dei luoghi più belli della città”.

Informazioni: Comune di Alba, Assessorato ai Servizi Culturali- www.comune.alba.cn.it, cultura@comune.alba.cn.it – tel. 0173292346