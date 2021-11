Murisengo, MonferVinum parte da Corteranzo

Nel Monferrato, l’autunno è vino e tartufi … è un tempo da trascorrere slow immersi nell’osservazione dei mutevoli cromatismi e nei soavi suoni della natura … è l’occasione per camminare la bellezza del paesaggio vitato, raggiungere le cantine e degustare le migliori espressioni di una secolare tradizione enoica.

Il primo appuntamento autunnale di “MonferVINUM – Enotrekking in Monferrato”, promosso dalla Fondazione Ecomuseo della Pietra da Cantoni, è previsto per la mattina di DOMENICA 14 NOVEMBRE a Murisengo (frazione Corteranzo), nell’ambito della prima domenica della 54ma Fiera Nazionale del Tartufo “Trifola d’Or”.

PROGRAMMA

Dove: CORTERANZO via Recinto 15 (Comune di Murisengo AL)

Quando: DOMENICA 14 NOVEMBRE

Ritrovo: ore 10,00

Costo: euro 15,00 a partecipante (da corrispondere alla partenza)

Da cinque generazioni, la famiglia Calvo coltiva 18 ettari di vigneti che si allungano sui dolci pendii di Corteranzo, borgo antichissimo che risale all’epoca romana. Custodito, tra i filari dell’Azienda

Agricola Isabella, il tempietto a forma di pagoda dedicato a San Luigi Gonzaga (1760), disegnato da Bernardo Vittone (scuola dello Juvarra). Nelle storiche cantine dei vignaioli Calvo, invece, è scavato un singolare esempio di Infernot, dove ancora oggi viene conservato il sapore della tradizione. E’ su questi crinali che Athos Gabriele Calvo e la sua famiglia esprimono l’antica passione, cura ed esperienza vitivinicola per produrre vini apprezzati a livello internazionale.

I vini si degusteranno in abbinamento a salami della Valcerrina

Info e prenotazioni

Fondazione Ecomuseo della Pietra da Cantoni

via Barbano Dante, 30 – 15034 Cella Monte (AL)

mob. 348 2211219

info@ecomuseopietracantoni.it – chebisa@virgilio.it